Первые три миллиарда в рамках льготного кредитования аграрии получили от Россельхозбанка

Все проекты банк согласовал с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Россельхозбанк предоставил финансирование производителям сельскохозяйственных товаров в рамках льготного кредитования по ставке не более 5% годовых. Финансовое учреждение стало первым среди уполномоченных кредитных организаций, приступивших к реализации данной программы.

В общей сложности банк предоставил заемщикам около трех миллиардов рублей.

Новый порядок субсидирования процентной ставки по кредитам, появившийся в этом году, упростил процесс финансирования аграриев. Теперь последним не нужно извлекать большие суммы из оборота. Увеличилась и скорость получения самой субсидии. Это значительно

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