Виктор Литуев: Как создать кластер

Эксперты не сомневаются, что алюминий останется ключевым конструктивным материалом как минимум до 2030 года

НЕСКОЛЬКО лет назад компания Forwoll Group вышла на рынок Казахстана, чтобы создать один из крупнейших кластеров алюминиевого производства. Фундамент предприятия заложен в специальной экономической зоне «Павлодар» в 2016 г., и до 2017 г. одно из предприятий Giessenhaus (дочки Forwoll Group) — завод по производству легированного алюминия приступит к работе.

Новое предприятие намерено плотно сотрудничать с ближайшим соседом — Новосибирской областью. Акиматом Павлодарской области через Новосибирскую торгово-промышленную палату от ряда предприятий региона были переданы предложения для потенциальных новосибирских бизнес-партнеров, в том числе от ТОО Giessenhaus. Активно сотрудничает компания и с организациями новосибирского Академгородка и предприятиями Академпарка.

О проекте компании мы поговорили с председателем совета директоров Forwoll Group, человеком, в Новосибирске хорошо известным, бывшим вице-мэром Виктором Литуевым.

— Виктор Григорьевич, почему ваша компания заинтересовались именно алюминием? Да, за последние 20 лет мировое потребление алюминия увеличилось в 2,6 раза, но в России и странах СНГ за это время оно сократилось на треть. Даже в 2014—2015 гг., когда мировое потребление хорошо росло, в СНГ падение продолжилось. Некоторые аналитики, правда, утверждают, что нынешний год станет переломным и в СНГ начнется существенный рост. Каковы ваши оценки?

— Если внимательно рассмотреть рынок производства и потребления в целом, то можно увидеть, что почти 50 процентов производства и 50 процентов потребления составляет Китай. О чем это говорит? О том, что в Китае за последние 20 лет было массированно наращено не только производство, но и потребление алюминия.

ЭТО говорит также о том, что Китай понимает значение использования алюминия в собственной экономике и осмысленно ведет политику этого наращивания, приближая свое производство к максимально эффективным показателям мирового уровня в промышленности. Темп роста потребления алюминия был примерно 5-7 процентов в год, что всегда было несколько ниже темпов развития самой КНР.

В это время борьба на рынках сбыта имела свою окраску, связанную с существенным замедлением темпов роста мировой экономики. Если темпы роста начнут увеличиваться, то они неизменно повлияют и на темпы роста потребления алюминия. Об этом говорит еще один фактор — в машиностроении наметился вектор развития автомобильной промышленности другого типа. Применение электрической тяги повлияет на общую структуру применяемых ресурсов, и в этой отрасли неизбежно проявится доминирование цветных металлов, новых сплавов, композитных материалов.

Повлияет ли это существенно на рынок СНГ — большой вопрос. Сам по себе рынок СНГ небольшой по потреблению и имеет потенциальный рост, но только в том случае, если на нем начнут производиться продукты соответствующего качества, конкурентные в области мировых цен, и если менеджеры, отвечающие за сбыт продукции, смогут в этом убедить рынок.

Однако не нужно забывать о том, что рынок производства в арабских странах растет так же, как он наращивается в Африке, которая имеет большое количество бокситов. Рынок производства в Южной Америке сжался, но если они решат вопрос с дешевой энергией, он станет вновь существенным конкурентом.

Не нужно забывать и о том, что самый большой рынок производства законченного продукта находится в самой Европе, которая имеет самый значимый опыт в производстве таких продуктов, и захочет она делиться этим рынком или нет, будет зависеть от многих факторов.

— На этот год аналитики компании «Русал» в принципе прогнозировали дефицит алюминия в мире. Оправдываются ли эти оценки?

— Учитывая, что темпы роста экономики Китая несколько снизились и в принципе не могут постоянно, в долгосрочной перспективе, удерживаться в том темпе, который ранее был нормой для Китая, следует иметь в виду, что Китай в любое время может нарастить свои объемы экспорта и закрыть любой дефицит. Какова будет политика Китая в этом вопросе, сложно сказать, у них есть свой взгляд на развитие мировой экономики, и не учитывать его больше не получится.

— В прошлом году правительство РФ утвердило план по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия. С расширением применения алюминия в строительстве, транспорте, энергетике, алюминиевом прокате, экструзионной промышленности, кабельной и т. д. И сокращением доли импортных полуфабрикатов. Сказалось ли это решение на ситуации на внутренних рынках стран СНГ, в первую очередь внутри Евразийского экономического союза?

— Думаю, что нет и не скажется в силу причин, о которых сказано ранее. Будет ли заявленная программа выполнена — тоже большой вопрос. Почему? В силу простых обстоятельств. По нашему опыту работы в международной среде, даже на развитом рынке потребления в Европе предприятия, имеющие объемы реализации выше 100 млн долларов, не в состоянии обеспечить эти объемы без выхода на международные рынки. Здесь я не имею в виду предприятия-монополисты, говорю о среднем бизнесе. Если говорить о развитии рынка алюминиевой промышленности вообще, то тон развития задают именно они, малые и средние предприятия. Большие консорциумы, видя сегодня эти тренды, освобождаются от ряда активов и сосредоточивают свои интересы в узких сегментах, не расширяя богатую палитру производства. Сам внутренний рынок СНГ пока незначителен в силу неразвитости его машиностроения и обладает незначительным потенциалом.

— Чем прежде всего руководствовалась ваша компания, создавая алюминиевый кластер в Павлодаре? Близостью к рынку сырья, возможностью использования технологии транспортирования жидкого металла? Льготными условиями налогообложения специальной экономической зоны? Как утверждают СМИ, одним из вариантов было размещение производства на территории Новосибирской области, но со стороны руководства региона вы не смогли получить поддержку. Как это было аргументировано?

— Хочу сразу снять недоразумение. Мы разрабатывали и предлагали к реализации на территории Новосибирской области иной продукт, то есть «Кластер энергетического машиностроения», который теперь намерены реализовать в Казахстане, где видим готовность государственных органов поддержать нашу идею. Комментировать результаты работы на территории Новосибирской области я не буду.

Все те аргументы относительно кластера алюминиевой промышленности, конечно же, имели существенное значение. Но есть еще один важный фактор. Мы пришли на территорию, на которой в этой части рынка была практически почти нулевая ситуация. На территории не было конкурентов, не было системной идеи, но мы получили там полную поддержку как от органов государственной власти, так и от монополиста по выпуску первичного алюминия. Мы получили свободу выбора, экономическую зону, максимальную помощь и понимание со стороны государства.

— Наиболее приоритетным рынком для себя вы называете рынок стран ЕС, где конкуренция очень высока. Какими вы видите свои конкурентные преимущества? Цена, качество или какое-либо ноу-хау на основе новейших научных разработок?

— Рынок ЕС для нас — это в первую очередь, как лакмусовая бумажка, говорящая о том, правильно ли мы выбрали стратегию собственного развития. Уже сейчас мы понимаем, что правильно. Я не вправе сегодня рассуждать о стратегии компании, но хочу сказать, что у нас есть заявки на сотрудничество из Японии и Кореи, а это далеко не рынок ЕС. Будем ли мы развивать свое сотрудничество с теми, кого интересуют нанотехнологии на базе алюминия? Конечно, да, но мы не можем делать всего сразу, поэтому сейчас разрабатываем программу взаимодействия как с российскими научно-прикладными центрами, так и надеемся на сотрудничество с зарубежными институтами развития.

— Вы активно сотрудничаете с новосибирским Академгородком, в частности, компанией OCSiAl. Применима ли их продукция в алюминиевом производстве?

— Мы находимся сейчас в поиске технологий с использованием разработок компании OCSiAl, но более интенсивно к этой работе мы приступим после строительства и ввода в эксплуатацию совместного научного центра.

— В этом году по вашим планам идет реализация первого этапа — запуск производства легированного алюминия, и уже к началу 2018-го вы должны выйти на проектную мощность 21 т алюминия. Реализация второго этапа должна начаться также в следующем году. Насколько планы выполняются, нет ли каких либо проблем и корректировок?

— У нас уже подписаны контракты практически на весь первый этап. Сейчас мы планируем заключение контрактов на поставку оборудования под второй этап, и думаю, что до конца года эти контракты подпишем. Трудности есть в любом деле, но если ставить себе задачи более масштабного характера, то локальные трудности всегда преодолимы. У нас есть гораздо более сложная задача — это развитие кластера, и мы надеемся на то, что уже до конца года будут подписан ряд контрактов с выходом на проектирование и строительство еще как минимум трех предприятий, что позволит гарантированно сказать — идея нашла территорию для своей реализации.

Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»