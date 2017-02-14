«Новая Сибирь Онлайн» разбирается, почему в России началась новая волна «суицидальной» паники среди подростков, их родителей и стражей порядка. Группы смерти вернулись?

Глава МВД Республики Казахстан Калмуханбет Касымов недавно обнародовал данные подконтрольного ему ведомства: 63 подростка были вовлечены в «группы смерти», 15 из них нанесли себе всевозможные ранения. Детей заманивали в специальные группы в социальных сетях и там пробовали довести их до суицида.

Такова официальная версия МВД Казахстана. Сейчас при ведомстве создана специальная организация, которая будет отслеживать «суицидальные» сообщества. Злоумышленников найти трудно — в этом Касымов признается сразу. У подростков сейчас есть две популярных сети, через которые неизвестные люди внушали им «суицидальные замашки»: ВКонтакте и Инстаграм. Первая находится в России, вторая принадлежит США. Для того чтобы получить данные виртуальных «преступников», ведомству Казахстана приходится отправлять запросы в те страны, на территории которых расположены серверы социальных сетей. Время идет. Гарантии, что количество детей, заинтересованных в суициде, не перевалит за цифру 63 – нет.

О том, что Россию накрыла новая волна «групп смерти», заговорили неделю назад. В этот раз «суицидальным» объектом стал Красноярск. Следователи возбудили два уголовных дела по факту попытки доведения до суицида 13-летней и 16-летней девушек. Выяснилось, что у обоих подростков на личных профилях в социальных сетях были идентичные записи и переписки с неизвестными людьми, которые предлагали девушкам сыграть в игру, цена которой — смерть.

«Го выпилимся»: а смысл в чем?

О том, что такое так называемые «группы смерти», общество узнало 16 мая прошлого года. История моментально вышла на федеральный уровень. Тогда журналист издания «Новая газета» Галина Мурсалиева провела расследование, в основе которого лежали истории матерей, чьи дети покончили с собой.

Мурсалиева в своей публикации «Группы смерти (18+)» утверждает, что в период с ноября 2015-го по апрель 2016 года она насчитала 130 суицидов детей. Все подростки при этом «были членами одних и тех же групп в интернете», а «новые смерти были анонсированы там же».

Расследование «Новой газеты» вызвало бурный резонанс в обществе. За два дня текст набрал более полутора миллионов просмотров. Взбудораженные родители кинулись просматривать профили своих детей в социальных сетях, сразу же после публикации текста сенатор Елена Мизулина потребовала провести проверку и ужесточить требования в интернет-пространстве. Многие общественники обвинили Мурсалиеву в инициировании моральной паники, причисляя и то, что материал может привести к ужесточению цензуры в интернете.

Основной фактурой, из-за которой Мурсалиева пришла к выводу, что детей специально доводили до суицида, стало наличие одинаковых записей на страницах профилей подростков в социальных сетях, к тому же, почти все дети состояли в одинаковых сообществах.

«Версий много. Мы не знаем, какая из них верна. Все, что мы знаем теперь абсолютно точно, так это то, что с детьми работают взрослые люди — системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со знанием их пристрастий и увлечений, используя любимую ими лексику и культуру. Работают со знанием психологии, внушая девочкам, что они «толстые», а ребятам, что они – «лузеры» для этого мира. Потому что есть иной мир, и вот там они — «избранные», – пишет Мурсаливева.

«Группы смерти» напоминают квестовую игру: детям дают задания, на каждом уровне они разные по длительности выполнения и сложности. В конце исход один — смерть. В качестве заданий ребенку, к примеру, необходимо просыпаться ровно в 04:20, носить с собой нож, размещать у себя на странице фотографии синих китов с подписью «го выпиливаться» или картинки с суицидальными наклонностями – разбитые коленки, порезанные вены.

Кстати, киты, если верить Мурсалиевой, несут в себе сакральную тайну: они единственные животные, которые специально «выпиливаются» [выбрасываются] на сушу, чтобы умереть. Поэтому «взрослые люди» просто взяли готовый романтизированный образ и преподнесли его подростку в качестве идеального существа, который сам решает, когда ему умирать, а когда – нет. Цель игры, грубо говоря, стать Риной. Разместить на странице прощальную запись со словами «ня. пока» и умереть.

В ноябре 2015 года 16-летняя студентка колледжа из Уссурийска бросилась под поезд. Перед самоубийством она сделала селфи на фоне мчащихся вагонов, разместила это фото у себя на странице в социальной сети ВКонтакте со словами «ня. пока». В сети ее все знали под псевдонимом Рина Паленкова. По неподтвержденным данным под поезд она бросилась из-за проблем в семье. Позже ее смерть станет не трагедией, а популярным интернет-мемом.

Некоторые общественники утверждали, что к суициду ребенка побудила группа в социальной сети ВКонтакте «f57». Контент сообщества базировался на шокирующих видеозаписях и картинках: казни ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России – прим. «Новой Сибири»), самоубийства, насилие. Создатель этой группы — некто Филипп Лис. По словам Мурсалиевой, он со своими приспешниками «обрабатывал» подростков, а потом доводил до суицида.

Лис противоречия: «Мне пофиг»

Через день после расследования «Новой газеты» портал «Lenta.ru» связалась с Лисом.Филипп Лис — это псевдоним. Его настоящее имя Филипп Будейкин. В разговоре с журналистом «Ленты» Владимиром Тодоровым он признался, что в его общении с подростками не было цели довести их до суицида. Размещая на своем аккаунте различные суицидальные картинки, дети понимали, что не хотят прощаться с жизнью.

«Ну, я им объясняю, что жизнь на этом не заканчивается, всегда есть выход. И этот выход — не суицид. Но я как бы не отговариваю никого, мне пофиг», — сказал Лис.

«Lenta.ru» тогда связалась со знакомыми Лиса. Почти все они говорили, что так Будейкин раскручивает свои группы. Шокирующие видео и картинки всегда пользовались популярностью в интернет-пространстве. Стоит отметить, что уже в ноябре 2016 года Будейкина взяли под стражу. В его отношении СК возбудил уголовное дело за подстрекательство и доведение до самоубийства как минимум 15 подростков.

За несколько дней до того, как Будейкина арестовали, администратор «групп смерти» дал интервью изданию «Санкт-Петербург.ru», в котором признался, что на самом деле подталкивал подростков к суициду.

«Ты действительно подталкивал подростков к смерти? Да. Я действительно это делал. Не волнуйся, ты все поймешь. Все поймут. Они умирали счастливыми. Я дарил им то, чего у них не было в реальной жизни: тепло, понимание, связь».

При этом Будейкин заметил, что тюрьмы он не боится:

«Кажется, мне удалось обойти содержание статей, и я не боюсь, что меня посадят. Если так взглянуть на ситуацию сверху, а что я такого делал? Некоторым людям аргументированно объяснял, почему я думаю, что им лучше умереть, чем жить. Не больше. Они сами принимали решение, их никто не заставлял.

«Группы смерти»: Часть II

Сейчас «группы смерти» перешли в Инстаграм — в социальную сеть, которая у подростков пользуется еще большим спросом, нежели «ВКонтакте». Дети размещают на своих аккаунтах соответствующие картинки с «суицидальными» хештегами. Новые посты появляются с неимоверной скоростью, и с такой же – пропадают.

Редакция «Новой Сибири» поговорила с пользователем Gugger. Девушка отказалась называть свое настоящее имя. На своем профиле в Инстаграме она написала, что «группы смерти» — жалкая профанация прошлого. Сейчас вместо «психологов» эти сообщества ведут такие же школьники, которые просто хотят прославиться.

Gugger решила принять участие в «суицидной» игре, но потом бросила эту «смертельную гонку».

– Почему вы решили отказаться от участия в игре?

– Потому что игры нет. Единственный, кто проводил настоящие игры, находится сейчас под следствием. Остальное — это всякий сброд и мусора. Большинство делают это просто по приколу.

– Как вы это определили?

– Все говорят про какую-то промывку мозгов, но на самом деле кураторы – это просто обычные люди с «хорошей фантазией». Они дают бессмысленные задания: порежь вены и тому подобное. Все было тупо, попахивало разводом. Я была во многих беседах. Все они одинаковые.

– Сколько вам лет?

– 17.

– Из какого вы города?

– Это имеет значение?

– Почему вы решили поучаствовать в этой игре?

Gugger игнорирует этот вопрос.

– Как люди узнают о таких группах? Как туда попасть?

– По хештегам.

– Помимо кураторов вас находят и простые пользователи соцсетей. Что обычно пишут эти люди? Стараются поддержать или говорят гадости?

– Кто-то пишет гадости, кто-то пытается настроить на позитив, кто-то помочь.

– В чем принципиальная разница между двумя последними?

– Они не хотят даже знать, что тебя подвигло. Ни причин. Ничего. Им плевать.

– А разве хочется всем рассказать о своем горе?

– Стараюсь ничего никому не рассказывать. Мало тех людей, кому действительно хочется рассказать. Просто не вижу смысла.

– Вы целенаправленно искали «группы смерти», потому что ваша конечная цель точно такая же, как и в игре?

– Я не сторонник всего этого. Искала для интереса.

«Группы смерти» уже почти год на слуху у общественности. Количество заинтересовавшихся такими сообществами после того, как СМИ начали обсуждать эту тему, стало увеличиваться с каждым днем.

Влияние СМИ

Результат публикации истории на сайтах и в газетах неоднозначен. Журналисты совместно с психологами просят обратить внимание россиян на своих детей. Родители уверены, что такую информацию необходимо было обнародовать. К тому же, впоследствии задержали того самого Филиппа Лиса. Однако есть и обратная сторона – по хэштегам в социальных сетях переходят просто любопытные люди. Кого-то из них ужасает происходящее и они просят пользователей с китами в аккаунте и соответствующими подписями к ним одуматься, предлагают помощь. Другие – одобряют решение «самовыпилиться», обзывают владельцев аккаунтов, смеются над ними, издеваются над их проблемами, обесценивают их переживания. В противовес «группам смерти» появились в инстаграме группы «Дельфины против китов» и подобные. Неравнодушные люди находят подростков, желающих вступить в игру, отговаривают их, жалуются модераторам сайта на выкладываемый ими контент. Кроме того, они помогают отыскивать и блокировать кураторов смертельной игры.

Часть детей оказывается на страницах «групп смерти» случайно, другая часть — вполне осознанно ищет их. И последние делятся еще на два вида – первые заходят из любопытства, а вторые – чтобы стать участником «федерального проекта самоубийц».

Не всегда им на самом деле нужны эти группы смерти – они и без того уже приняли для себя это сложное решение, а эти аккаунты в инстаграме теперь служат просто еще одним способом для сведения счетов с жизнью, как веревка с мылом или пистолет. Однако может быть и такое, что любопытный не сможет устоять перед манипуляциями интернет-убийц.

Детям-игрокам дают 50 дней. Вообще, эта идею организаторы взяли из книги Стейса Крамера «Пятьдесят дней до моего самоубийства». В ней автор предлагает при проявлении суицидальных мыслей дать себе время – как раз те самые 50 дней. За это время, замечает он, может многое измениться, и необходимость сводить счеты с жизнью может пропасть. Однако, как мы видим сейчас, смысл книги изуродован – кураторы используют эти почти два месяца для подготовки детей к самоубийству.

Кураторы поддерживают в игроках желание умереть и контролируют, чтобы они не передумали. Несмотря на то, что девушка, с которой нам удалось побеседовать, заяила, что игры как таковой нет, мы напомним, что дети продолжают выполнять задания, причинять себе вред и умирать. И кто знает, зачем ваш ребенок зашел на аккаунт «синего кита» в социальной сети: любопытства ради или его действительно манит мысль о смерти…

Светлана Бронникова, Анастасия Симутина