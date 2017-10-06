Межотраслевой совет потребителей промониторил инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций

НА ЗАСЕДАНИИ межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе области Владимире Городецком, которое прошло 28 сентября, рассмотрели шесть тем. Открывая заседание, глава региона сразу же их обозначил, подчеркнув, что выносимые на обсуждение вопросы требуют тщательного рассмотрения. Это результаты мониторинга выполнения инвестиционных программ в сфере электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения в 2016 году. А также инвестиционные программы ГУП «Горводоканал» Новосибирска, ГУП УЭВ СО РАН и МУП «КБУ» Бердска и корректировка инвестиционной программы АО «СибЭКО».

По первому вопросу выступил замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов. Как он сообщил членам совета, в 2016-м на территории области реализовывалось шесть инвестиционных программ электросетевых организаций: АО «Региональные электрические сети», филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго», МУЭП «Промтехэнерго», филиала «Сибирский» ОАО «ОЭК», ОАО «РЖД» и ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».

Наибольшая доля на рынке у АО «Региональные электрические сети», соответственно, у него и самая большая инвестпрограмма. Ее объем 1,05 млрд рублей. Выполнение с учетом переходящих объектов 2015 года составило более 1,2 млрд, или 114 процентов. Свыше 0,4 млрд рублей из этой суммы было инвестировано в технологическое подключение новых потребителей.

Всего РЭС в прошлом году было введено в эксплуатацию 140 км линий электропередач 0,4-10 кВ и около 50 трансформаторных подстанций. Проведена реконструкция линий 110 кВ, в том числе в Новосибирске и Черепановском районе. Отдельно замминистра отметил реконструкцию (с применением инновационного оборудования) подстанции «Театральная» в Новосибирске. Эта подстанция является одним из основных источников электроснабжения потребителей центральной части города, включая Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. В рамках инвестпрограммы был выполнен также еще ряд важных технических работ.

Филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго». Объем инвестпрограммы филиала — 6, 2 млн рублей, выполнение — 6,4 млн, или 102 процента. МУЭП «Промтехэнерго» — 2,75 млн рублей. Филиал «Сибирский» ОАО «Объединенной энергетической компании» — 4,9 млн. ОАО «РЖД» — 66,3 млн. Все три инвестпрограммы выполнены на 100 процентов. На общем фоне не очень хорошо выглядит ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». Предприятием на 2016 год было запланировано работ на сумму 16,42 млн рублей, а выполнено только 38 процентов. Поэтому губернатор предложил департаменту по тарифам рассмотреть причины неисполнения инвестпрограммы и учесть результаты при формировании валовой выручки данной организации на 2018 год.

Говоря о функциях Министерства ЖКХ Денис Архипов отметил, что для обеспечения прозрачности и открытости размещаемой информации с 2016 года ежеквартальные и годовые отчеты по выполнению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики публикуются через портал Госуслуги.ру. Там каждый может получить полные сведения обо всех инвестиционных проектах электроснабжающих организаций.

Руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров доложил о мониторинге выполнения инвестпрограмм в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно докладу Асмодьярова, в 2016 году в Новосибирской области действовало 106 инвестиционных программ. Из них 93 — в сфере водоснабжения и 13 — в сфере водоотведения.

СУММАРНЫЙ плановый объем финансирования всех инвестиционных программ составил 3,531 млрд рублей. В водоснабжении — 2,212 млрд, водоотведении — 1,318 млрд. Это 82,1 процента от плановой величины регионально необходимой валовой выручки, сформированной при установлении тарифов, что, по мнению Асмодьярова, «свидетельствует о высокой инвестиционной активности по данному направлению».

А теперь посмотрим, что с выполнением. Суммарно по всем инвестпрограммам было профинансировано лишь 1,2 млрд рублей, или 34 процента от утвержденного объема. (Водоснабжение — 754 млн, водоотведение — 446 млн). При этом надо учесть, что основные объемы инвестиций у новосибирского «Горводоканала»: 2,111 млрд и 981 млн соответственно.

Из 106 инвестпрограмм в полном объеме выполнено лишь 13. Только 14 организаций профинансировали свои программы согласно плану или сверх плана. Тот же новосибирский «Горводоканал» свою инвестпрограмму по водоснабжению смог выполнить лишь на 44,4, а по водоотведению на 42,3 процента. 36 организациям в области в принципе не удалось в прошлом году приступить к реализации инвестпрограмм.

Владимиром Городецким руководителю департамента был задан вопрос: в чем основные причины такого катастрофического невыполнения. «С учетом тех федеральных ограничений, которые существуют, мы не можем в полной мере учесть ежегодное снижение полезного отпуска по регулируемым организациям, — ответил Асмодьяров. — Это влечет недосбор товарной выручки, соответственно, те источники амортизации, которые они могли бы направить на инвестиции, они расходуют на выплату заработной платы и покупку электроэнергии. Есть существенное недополучение средств по оплате подключения новых потребителей. Прежде всего в городах и прежде всего из-за снижения активности застройщиков».

У членов совета резонно возникли еще вопросы: Что в таком случае делать? И чего нам ждать в 2018 году?

Во-первых, считает Асмодьяров, надо актуализировать те инвестиционные программы, которые сегодня есть. «То есть, если мы видим невозможность их реализации, то в следующем периоде регулирования надо выходить на их корректировку».

Во-вторых, по его словам, Федеральная антимонопольная служба видит сложившиеся проблемы и готова менять подходы к тарифному регулированию. В частности, рассматривается вариант с использованием аналоговых механизмов по типу метода «альтернативной котельной», который уже начинает применяться в сфере теплоснабжения.

Более конкретно и подробно поднятые Гареем Асмодьяровым отраслевые проблемы были рассмотрены на примерах инвестиционных программ ГУП «Горводоканал» Новосибирска, ГУП УЭВ СО РАН и МУП «КБУ» Бердска.

Подводя черту под этим обсуждением, Владимир Городецкий дал поручение Министерству ЖКХ и энергетики проанализировать сложившуюся ситуацию и вынести этот анализ на следующее заседание совета.

«Мы должны знать, насколько невыполнение инвестиционных программ могло сказаться на работоспособности объектов водоснабжения и водоотведения. Только поняв остроту проблемы, определив наиболее узкие места, мы будем знать, по каким направлениям в первую очередь необходимо активизировать работу», — подчеркнул губернатор.

Последним на заседании совета был рассмотрен вопрос по корректировке инвестиционной программы АО «СибЭКО». Почему корректировка была необходима? Когда в 2015-м составлялась инвестпрограмма, плановые показатели на 2017 год были сформированы на уровне 1,045 млрд. Это основывалось на том, что в середине этого года предполагалось повысить тарифы компании по теплоснабжению на 14,9 процента. В апреле этого года правительство региона приняло решение снизить рост тарифов до четырех процентов. В результате общая сумма дохода уменьшилась до 567 млн. И предварительно в новом варианте инвестпрограммы «СибЭКО» они распределены так: 264 млн — ТЭЦ, 21,5 млн — локальные котельные и 281 млн — теплосети.

Как видим, у теплоснабжающих организаций те же проблемы, что и у водоснабжающих. Все финансы, которые реально есть, нужно распределить так, чтобы не снизить качество работы и не допустить аварий.

Подводя итог заседания межотраслевого совета потребителей, Владимир Городецкий сказал: «Сегодня мы видим, какие плоды приносит наша с вами работа. Межотраслевой совет стал эффективным инструментом коммуникации и реально оказывает влияние на процессы, которые происходят в сфере взаимодействия гражданского общества с ресурсоснабжающими организациями».

Виктор ЧЕРНИКОВ, «Новая Сибирь»