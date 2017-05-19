Поставщик намерен прекратить подачу газа более 2200 неплательщикам Новосибирской области. Как поступать, чтобы не оказаться в их числе?

По сообщению пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», на 1 апреля 2017 года просроченная задолженность населения Новосибирской области перед поставщиком природного газа превысила 60,3 млн рублей (на 8 процентов больше, чем годом раньше). Для недопущения роста задолженности компания намерена прекратить поставку топлива более 2200 абонентам, задолжавшим более 44 млн рублей. И этот список может расшириться, поскольку работа по уведомлению должников о предстоящем отключении продолжается. С начала года более 100 злостных неплательщиков уже лишились газа за долги. В прошлом году от газоснабжения были отключены 709 абонентов, имеющих задолженность за два и более периода оплаты. Они не только подолгу не оплачивали потребленный газ, но и проигнорировали все предложения о реструктуризации задолженности, все напоминания, предупреждения и претензии газовой компании. Помимо этого за I квартал текущего года в суды подано 54 исковых заявления о взыскании задолженности за газ на общую сумму более 1,8 млн рублей, вынесены 68 судебных решений о взыскании с абонентов-должников суммарно более 2,4 млн рублей.

С целью урегулирования задолженности поставщик газа ведет активную работу с каждым неплательщиком. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылают уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. «Наша компания идет навстречу людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова. — Им предоставляется рассрочка платежа. Но бездействие неплательщиков и отказ от предложенных мер по урегулированию образовавшейся задолженности вынуждают применять крайние меры».

«Чтобы не допускать роста задолженности мы вынуждены применять жесткие, но законные методы воздействия на неплательщиков, — отметила Елена Комарова. — Накопившийся долг будет взыскан в любом случае, а отказ абонентов оплачивать поставленный газ может обернуться для них значительными тратами и неудобствами — судебные приставы могут ограничить выезд должника за границу, наложить арест на имущество и принудительно его реализовать. Также исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы абонента либо по месту получения иного дохода — деньги будут ежемесячно списываться с любого счета должника. Кроме того, с прошлого года значительно увеличился размер начисляемых пеней за несвоевременную оплату потребленного газа. По сути, теперь в отношении неплатежей работает принцип «чем дольше, тем дороже».

Поставщик топлива предлагает всем абонентам, имеющим задолженность по газу, не дожидаться, когда подойдет очередь на их отключение, а погасить долги. Каждый потребитель может выбрать для себя наиболее удобный и простой способ оплаты — в банках, в отделениях почтовой связи, через терминалы самообслуживания и интернет-сервисы. Абоненты могут оформить услугу «Автоплатеж», осуществить авансовый платеж, получить рассрочку по оплате долга. Сверить состояние расчетов за газ, уточнить размер задолженности и произвести оплату можно с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте компании.

Андрей ВАСИЛЬЕВ, «Новая Сибирь»