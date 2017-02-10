С 11 февраля в подземке начнутся ремонтные работы. Изменения коснутся нескольких станций.

Будет ограничен доступ ко входу № 2 на «Гагаринской» (со стороны ул. Кропоткина, у ТЦ «Океан»), ко входу № 4 на «Красном проспекте» (со стороны Дворца бракосочетания) и на «Студенческой» — ко входу № 4 (со стороны главного корпуса НГТУ).

Согласно информации на сайте новосибирского метрополитена, для удобства пассажиров входы станции «Красный проспект» со стороны ул. Крылова будут открыты для пассажиров с 5:45 до 00:00.

«Будут сделаны следующие работы: замена облицовки стен, замена и усиление ступеней лестничных маршей, замена (ремонт) очистительных приямков», — уточнили в метрополитене.

Перечисленные входы в метро откроются летом – в июне и июле, по окончании ремонтных работ. Искать подрядчиков начали в ноябре. Начальная цена договора на сайте госзакупок на ремонт входа станции «Красный проспект» была 3,7 млн руб., на ремонт входа станции «Студенческая» — 5,3 млн руб.