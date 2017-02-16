Дети смогут расплачиваться с кондукторами по транспортной карте даже при нулевом балансе. Идея возникла после нескольких скандалов, когда ребят высаживали в мороз из автобусов.

На сегодняшней встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть сообщил, что пластиковые карты школьников будут усовершенствованы

«Мы договорились сегодня с «Золотой короной» — они взяли на себя обязанность ввести так называемый овердрафт. То есть для карт, для ребятишек минус какой-то заложить, входить в кредит. Даже если у вас минус, чтоб карточка работала», — заявил градоначальник.

В этом году власти планируют перевести и частных переводчиков на оборудование с фиксацией транзакций по картам. Полная модернизация системы безналичного расчета в транспорте завершится к 2021 году. Обновление обойдется городу примерно в 230 миллионов рублей.

Одним из первых скандалов стал случай высадки мальчика в ноябре. Тогда на улице было почти 30 градусов. Подросток собрался на тренировку, наличных денег с собой не было, однако доехать по карте школьника он тоже не смог – кондукторы двух автобусов высадили его, объяснив, что они не принимают оплату по этим картам. В итоге мальчику пришлось идти пешком около полутора километров. Когда он изрядно подмерз, его подобрал водитель маршрутки и позволил доехать бесплатно.

В минувшую пятницу из автобуса высадили восьмилетнюю девочку. Мама довезла ее до остановки «Волочаевская», чтобы та села на автобус и доехала до бассейна на ул.Лазурная. Однако школьницу попросили выйти из автобуса №30, потому что на ее транспортной карте не было средств. Телефона у нее с собой тоже не было — остался дома. В тот день был сильный ветер и около 18 градусов мороза. Поэтому на следующий день девочка заболела. Ее мать объяснила, что денег на карманные расходы дочери не дает, чтобы она их не тратила на всякие «чипсы». При этом обычно женщина вовремя пополняла карту девочки, а тут забыла. Сейчас выясняются все обстоятельства. Дело оказалось запутанным – не совпадает пол кондуктора, а также номер и цвет автобуса.

Новая возможность оплачивать проезд при нулевом балансе позволит в дальнейшем быстро выяснить, на каком автобусе и в какое время расплатился ребенок.