День влюбленных спящий новосибирец провел в полыхающем гараже

В канун дня всех влюбленных пожарные спасли мужчину, уснувшего в машине, которая стояла в объятом пламенем гараже. Сейчас пострадавший находится в больнице.

В МЧС позвонили прохожие, сказали, что в частном секторе горит гараж. Спасатели выехали незамедлительно. При помощи гидравлического инструмента вскрыли дверь здания. В помещении стояла машина. В ней находился неподвижный человек.

Из-за воздействия высокой температуры автомобиль был сильно поврежден. Однако пожарным удалось достать человека. Пострадавший надышался угарным газом. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь. Как выяснилось после, новосибирец просто уснул в машине.

Пожар ликвидировали быстро – потребовалось всего 8 минут. Причина возгорания еще не известна, однако предположительно огонь вспыхнул из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.