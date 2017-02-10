Гидравлический пресс убил работника завода

Механизм не был оснащен защитным ограждением. От полученных травм мужчина скончался.



Инцидент произошел на ЗАО «Энергопром — Новосибирский электродный завод». Летом 2016 года 38-летний мастер смесильно-прессового цеха Александр Харитонов дал подчиненному задание — дробить на гидравлическом прессе графитированные электроды большого размера.

«Прессовщик стал выполнять поручение на прессе, не оборудованном защитным ограждением движущих частей и заготовок конструкций пресса. Во время работ часть заготовки стала крошиться, один из крупных кусков отлетел и попал в голову прессовщика», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Сотрудник скончался от полученной травмы в реанимации местной больницы.

Ответственным за произошедшее назвали мастера цеха — он предстанет перед Искитимским районным судом. Ему вменяют «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».