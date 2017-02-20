Грузовая машина воспрепятствовала работе «скорой»

Врачи не могли покинуть двор на улице Фрунзе в Новосибирске. Водитель грузовика перегородил дорогу и отказался пропускать машину медицинской помощи, в которой, на тот момент, находился пациент. Мужчина так и сказал врачам, что время — деньги, и терять он его из-за «скорой помощи» не намерен.

Очевидцы уверяют, что спасатели уговаривали водителя освободить проезд около двадцати минут. Позже прохожие нашли других автовладельцев, которые согласились освободить проезд для «скорой»

СК заинтересовался этим инцидентом. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Если эта информация подтвердится, тогда водителя грузовика привлекут к ответственности.