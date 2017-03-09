Полицейские искали почти год вора в самом расцвете сил

В мае прошлого года неизвестный человек проник в частный дом, расположенный на улице Бронной в Кировском районе. Он ограбил хозяев квартиры на общую сумму в размете 300 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов искали «домушника» почти год.

Злоумышленник вынес из дома две норковые шубы, кожаную куртку, телевизор, ноутбук и золотые украшения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили по подозрению в совершении кражи 41-летнего новосибирца, ранее судимого за хищение чуждого имущества», — комментируют ситуацию в ГУ МВД России по НСО.

Задержанного человека уже заключили под стражу. При обыске у мужчины нашли часть похищенных вещей.