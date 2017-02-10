Крупного чиновника Забайкалья подозревают в вымогательстве

Станислав Барнашов — глава Акшинского района — обманом пытался получить 600 тысяч рублей у руководителя управляющей компании.

В декабре прошлого года министерство территориального развития Забайкальского края выделило 6 млн рублей управляющей компании. Барнашов, утверждает следствие, заявил руководителю организации, что субсидии министерство начислило только благодаря его [Барнашову]инициативе. Поэтому будет справедливо, если руководство компании перечислит главе Акшинского района 10% от все суммы.

Сделка состоялась. В конце декабря руководитель компании передал чиновнику часть денег — 100 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ тут же задержали Барнашова. Ему грозит уголовная ответственность за покушение на мошенничество.

Напомним, недавно правоохранительные органы Иркутска задержали мэра города Тайшет (Иркутская область) Александра Величко. Причину ареста следователи пока не разглашают, однако многие СМИ уверены, что представителя власти задержали в связи с расследованием уголовного дела о хищении при обустройстве артезианских скважин в 2011 году.