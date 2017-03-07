Новосибирец поджег дом с людьми и заблокировал дверь

Инцидент произошел в январе прошлого года. Ленинский районный суд приговорил 29-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на год.

Его обвинили сразу по двум статьям – «Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти двум или более лицам, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Алексей Чернов выпивал в доме на улице 2-я Шоссейная с компанией из шести человек – Назимовым, Радионовым, Бурковой, Князевой, Шоймардоновым и Якшикловым. За столом он поссорился с двумя последними, покинул вечеринку, дошел до заправки, купил там бензин, вернулся к дому, облил входную дверь легковоспламеняющейся жидкостью, подпер дверь, чтобы никто не покинул здание, после чего поджег его.

Суд приговорил Чернова к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на год. Приговор еще не вступил в законную силу.