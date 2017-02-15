Новосибирского банкира посадили в тюрьму

Троих новосибирцев признали виновными в том, что они занимались банковской деятельностью, не имея на то никаких оснований. У осужденных не было даже лицензии. Таким образом они смогли заработать более 14 млн рублей.

Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян в период с июля 2012 по июнь 2015 занимались банковской деятельностью без необходимой государственной лицензии.

«Подельники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства, платежные и расчетные документы и осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — комментируют в прокуратуре.

Соучастники в содеянном признались. Всех троих суд обязал выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, Ременского лишили свободы на год, Голиков и Баратян получили такой же срок, но условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.