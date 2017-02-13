Сбившего четырех человек мужчину осудили почти на семь лет

Дзержинский районный суд приговорил Даниила Леонтьева к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы. Во время происшествия у мужчины не было водительских прав.

Инцидент произошел прошлым летом. Тогда 34-летний Леонтьев выехал на своей машине на тротуар и сбил четырех человек. Взрослого мужчину и троих подростков. Одного ребенка спасти не удалось — он скончался в больнице.

Очевидцы утверждали, что сначала Леонтьев просто ехал по встречной полосе, а после решил «перебраться» на тротуар. Он наехал на людей, а после врезался в столб. Пытался скрыться с места происшествия, но ему помешали. Сам же Леонтьев утверждает, что после случившегося наоборот хотел помочь пострадавшим, однако свидетели происшествия его просто оттолкнули.Через несколько часов мужчину задержали. Он признался в содеянном. Оказалось, что Леонтьев находился в момент аварии под воздействием наркотических веществ.

Позже следствие выяснило, что у мужчины на момент аварии не было водительских прав. В январе 2016 года его лишили авто-удостоверения — он не хотел проходить медицинскую экспертизу на соотношение алкоголя в крови.