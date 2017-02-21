Новосибирские контрабандисты отправляли сосны на Сейшельские острова

На таможне бизнесмены предоставили поддельные документы на крупную партию товара. Возбуждены уголовные дела за контрабанду лесоматериалов более чем на 70 млн рублей.

Вырубку сосен организовали в Иркутской области. Оттуда их отправляли в Узбекистан, Азербайджан, Японию, Южную Корею, Германию и на Сейшельские острова через посты таможни Иркутска в 2012—2014 годах. Предпринимателям удалось вывезти свыше 17 тысяч кубических метров древесины на более чем 70 млн рублей. Свою деятельности бизнесмены вели через подставных лиц. Кроме того, они пытались незаконно возместить НДС.

Правоохранительные органы насчитали восемь фактов незаконного вывоза лесоматериалов в другие страны. В общей сложности возбуждено 17 уголовных дел. 54-летнему мужчине и его 34-летней подельнице вменяется контрабанда и мошенничество в особо крупном размере.