Пассажир ударил бортпроводника из-за заложенности в ушах

Мужчина сильно за сорок возвращался домой из отпуска. Перед приземлением самолета у него заложило уши. Он устроил дебош.

Мужчина летел из Камрани (Вьетнам) в Сургут. Самолету требовалась плановая дозаправка в Новосибирске. Пассажир с жалобой обратился к бортпроводнику. Тот ему ответил, что при посадке «заложенность ушей» — нормальное явление. Как только лайнер приземлится, слуховое восприятие должно нормализоваться.

Мужчине не понравился ответ бортпроводника. Разразился конфликт. Он начал снимать бортпроводника на камеру. Согласно правилам компании (лайнер принадлежал организации Azur Air) съемка на борту самолета запрещена. Сотрудник воздушного судна сделал замечание пассажиру, на которое мужчина отреагировал очень эмоционально. Сначала он словесно послал бортпроводника в пешее эротическое путешествие, а после — ударил по руке. Полицейские высадили пассажира в «Толмачево».

Напомним, такие инциденты на борту самолета отнюдь не редкость. Самый яркий авиадебош произошел два года назад. Лайнеру пришлось сделать экстренную посадку в Красноярске на рейсе Новосибирск-Владивосток.

Тогда мужчина устроил дебош из-за того, что бортпроводники отказались ему предоставлять спиртные напитки. Сначала он начал приставать к пассажирам судна, а после — избил бортпроводника, который пробовал усмирить мужчину.

Командиру судна пришлось экстренно посадить самолет в Красноярска. За это авиадебоширу пришлось выплатить 150 тысяч рублей компании «Аврора» в счет возмещения убытков.