Полицейские оштрафовали продавца рыбы за взятку

Нелегальный предприниматель попытался подкупить представителей правопорядка. Однако у него ничего не вышло. Теперь мужчина должен заплатить 30-кратный штраф. Времени на его погашение у мужчины немного.

Новосибирец продавал замороженную рыбу прямо из своего автомобиля. При этом у него не было ни разрешения на торговлю, ни санитарной книжки — вообще никаких необходимых для этого документов. Его заметили полицейские, пригласили составить протокол по статье «уклонение от исполнения административного наказания».

Мужчина предложил полицейским взятку в размере 700 рублей. Он достал купюру номиналом 1000 рублей и попросил сдачу 300 рублей. Попытка подкупить стража порядка была неудачной — полиция завела уголовное дело. Суд обязал мужчину выплатить штраф размером 30 тыс. рублей в течение 60 дней. Если он не уложится в указанный срок, наказание ему заменят иное, вплоть до лишения свободы.