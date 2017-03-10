Пьяная автоледи подралась с полицейскими и затушила об одного из них окурок

Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование. До этого ее уже лишали водительских прав на полтора года.

Полицейские остановили на дороге автомобиль. За рулем была женщина в нетрезвом состоянии. До этого она уже попадалась стражам правопорядка в таком виде. Тогда ее лишили водительских прав на полтора года. В этот раз женщина отказалась проходить медосвидетельствование. Нарушительницу отвезли в отдел полиции № 8 «Кировский».

Там она накинулась на двух сотрудников — била их руками и ногами. Третьего работника органов она обматерила и затушила об его форму окурок.В дело вмешалась сотрудница ППС. Она попросила автоледи не браниться, за что получила в лицо кулаком от нее.

В настоящий момент обвиняемая под подписали о невыезде. Судебное заседание назначили через неделю — на 17 марта. Ей вменяется повторное управление автомобилем в пьяном виде, применение насилия к полицейскому и его оскорбление. Решать судьбу нарушительницы будет Кировский районный суд Новосибирска.