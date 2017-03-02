Труп обнаружили ранним утром накануне на станции Инская в Первомайском районе. По словам следователей, следов насильственной смерти не было. Личность погибшего еще не установлена.

В следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили: «На вид молодой 20–23 года, при себе никаких документов не имел, телефона тоже».

В настоящее время идет проверка по делу, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. Назначена судебно-экспертная экспертиза.

Тело было подвешено на столбе опоры сигнального светофора. Его обнаружили в 7:10 на перегоне между станциями «Иня-Южная» и «Новосибирск-Южный».

Парень был одет в черно-синий пуховик длиной до пояса, серо-синие джинсы, коричневая футболка с изображением медведя, черное трико, синяя олимпийка. На ногах у него были черные кроссовки с белой подошвой, на руках – черные перчатки, на голове – вязаная черная шапка с белыми полосками. Примерный рост – 180-185 см. Полиция просит, если вы вам что-то известно о личности погибшего, сообщите по телефонам: 8 (383) 338-24-61, 337-97-63, 8-999-304-32-18.