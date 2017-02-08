Спасатели неделю тушили пожар на свалке

Мусорный полигон с бытовыми отходами возле Академгородка горел неделю. Ликвидировать пожар удалось только 7 февраля.

Заливать водой горящий мусор нельзя. Спасателям пришлось бульдозерами переворачивать тлеющие залежи отходов, разравнивать, а сверху засыпать глиной. Площадь пожара – 600 кв. м. Очаги тления глубоко под землей – более чем на 40 м.

Сейчас мусор уже не тлеет, концентрация вредных паров в норме. Оперативная группа продолжает работать на месте и следить за ситуацией.