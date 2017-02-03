Спасатели сняли Человека-паука со стены дома

Сегодня в 07:33 пожарные получили сообщение о мужчине, висящем на окне горящей комнаты восьмиэтажного дома по ул. Красный проспект, 155. Специалисты прибыли через три минуты.

Как пояснили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, на месте пожарные видели распахнутое окно, за пределами комнаты то висел, то поднимался по окну молодой человек.

«На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он — человек-паук. Под окном пожарные оперативно установили автолестницу, по которой спасли этого мужчину», — подытожил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгат Кабиров.

На видеозаписи очевидца, появившейся в интернете, заметно неадекватное состояние мужчины. В результате операции из подъезда эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет. Возгорание было быстро ликвидировано – уже в 07:43.