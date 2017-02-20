Стрелок из Первомайского сквера попался полиции через 12 лет

Тогда мужчина убил одного человека и сбежал с места преступления. С 2005 года подозреваемый находился в розыске. Ему заочно предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Следственное управление следственного комитета по Новосибирской области сообщил:

«Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом заступился за свою девушку, которой компания молодых людей, отдыхавших в кафе за соседним столиком, стала оказывать непристойные знаки внимания».

Инцидент произошел 14 апреля 2005 года около четырех часах утра возле кафе-бара «Аквариум». 27-летний мужчина повздорил с компанией из пяти человек и начал стрелять им по ногам из карабина «Сайга-410». Одного из своих противников он принялся бить по голове, в результате чего тот скончался на месте от полученных травм. Следователи не установили предмет, которым обвиняемый наносил удары.

Полиция получила 10 февраля информацию о местонахождении стрелка. Оказалось, что он жил по поддельному паспорту в Краснодаре. Мужчину этапировали в Новосибирск. Во время допроса он не отрицал свою вину, но пояснил, что не хотел никого убивать. Сейчас он находится под стражей.