Новосибирский следственный комитет игнорирует указания прокуратуры и не расследует очевидное преступление.

К этому материалу планировалась карикатура. На школьной доске написано предложение: «В углу скребет мышь», — а президент Путин в роли учителя объясняет: «Как видим, СКР у нас опять чем-то не тем занимается. Картинку решили не рисовать. «Новая Сибирь» вообще против скабрезностей, а особенно в соседстве с упоминанием главы государства и такой солидной организации, как следственный комитет. И все-таки, если бы не строжайший запрет на употребление ненормативной лексики в средствах массовой информации, наш рассказ о том, как действуют, а точнее, бездействуют в некоторых случаях правоохранители, был бы гораздо правдивее.

«Новая Сибирь» уже достаточно подробно рассказывала о том, как одна кемеровская фирма заполучила изрядный кусок территории Новосибирской области, используя для этого подложные документы. Чтобы не сочинять заново, но при этом напомнить суть дела, процитируем наш материал «Тупик и тупняк» двухгодичной давности.

«В 2010 году в ответ на заявление зарегистрированного в Кемерово ООО «Сибирская инвестиционная группа» («СИГ») комиссия по выбору земельных участков при администрации Тогучинского района выдала интересный документ. Акт выбора земельного участка для строительства подъездного пути необщего пользования был составлен комиссией 04.05.2010 г. Он был изготовлен на основании заключения, которое дали главный специалист отдела строительства администрации Тогучинского района Ефименко Л. П. и глава муниципального образования Кировского сельсовета Пилипчак В. А. В своем заключении Пилипчак и Ефименко утверждали, что участок, на который претендует ООО «СИГ», свободен от объектов недвижимости. С этого заключения началось искажение в остальных документах».

«ДОЛЖНОСТНЫЕ лица Тогучинского района не могли не знать, что из участка с кадастровым номером 54:24:052709:61 нельзя выделить никакой другой участок, поскольку на нем располагаются объекты недвижимости, в том числе железнодорожный тупик длиной 850 метров. (Он фигурирует в уголовном деле, он упоминается в решении суда по гражданскому иску Буркова.) Любопытный факт. В решении Арбитражного суда НСО от 24 ноября 2010 года (дело № А45-17757/2010) указано, что «согласно протоколу № 46 заседания комиссии по определению мест размещения объектов строительства на территории Тогучинского района от 27.08.2010 г. обществу («СИГ». — Прим. авт.) отказано в предоставлении земельного участка в Тогучинском районе, южнее железнодорожной станции Курундус, площадью 35 га для строительства подъездного железнодорожного пути необщего пользования с вагоносборочной станцией, поскольку он входит в состав ранее учтенного земельного участка площадью 51 га, обремененного объектами недвижимости».

Напомним, кто такой вышеупомянутый Бурков. Сергей Бурков — предприниматель, о котором несколько лет назад немало говорили в местных и федеральных средствах массовой информации. Тот факт, что в результате многолетней тяжбы он отсудил у государства (в лице МВД и еще ряда структур) свыше ста миллионов рублей в качестве компенсации за свое уничтоженное имущество, подавался как доказательство торжества закона, как говорится, невзирая на лица. То, что получил Бурков в итоге какие-то крохи, СМИ уже не заинтересовало. Но дело не в этом, а в том, что тот самый земельный участок и тот самый тупик фигурировали в том самом деле в качестве вещественных доказательств. А теперь должны бы фигурировать в качестве объектов преступления. Но не фигурируют.

«СИГу» стоило немалых усилий освоить участок. Ведь сначала администрация Тогучинского района не торопилась его отдавать. Впрочем, разными путями, в том числе нарушая закон, по мнению прокуратуры Тогучинского района, «СИГ» начал освоение участка. В частности, уничтожив старый железнодорожный тупик, который принадлежал предприятию «Фирма КиД» Сергея Буркова. Это стало возможным благодаря совершенно беззаконному постановлению тогучинской администрации № 552 от 15.04.2010 «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком «Курундусский леспромхоз».

В двух прокурорских документах об этом сказано недвусмысленно. Первый — рапорт помощника прокурора Тогучинского района и. о. прокурора Насонову. Второй — рапорт и. о. районного прокурора Насонова в адрес начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Олега Бушмакина. Цитируем по рапорту в адрес Олега Бушмакина:

«Данное постановление не могло быть издано в указанный период времени, поскольку по данному земельному участку и объектам недвижимости в период с 2001 по 2011 годы проходили судебные разбирательства, где в решениях суда указано, что земельный участок с кадастровым номером 54:24:052709:61 предоставлен в постоянное (бессрочное пользование) Курундусскому леспромхозу и отсутствуют сведения о прекращении права постоянного пользования. Данный факт подтверждается…»

Дальше еще любопытнее. «Таким образом, — писал Насонов Бушмакину — должностными лицами администрации Тогучинского района из иной личной заинтересованности был изготовлен поддельный официальный документ, лишающий права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком ООО «Фирма КиД» в лице Буркова С. В.»

Помимо этого, в письме подтверждался факт уничтожения железнодорожного полотна. Даже были данные о том, кто демонтировал пути и по чьему заказу, то есть договору.

По мнению Насонова, по первому факту необходимо было проводить проверку по статье УК РФ «Служебный подлог». А по второму — по статье УК РФ 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Но дело в том, что следственному комитету до этого дела нет. В 2012 и 2014 годах даже ФСБ направляла в Следственный комитет области сообщения о предполагаемом преступлении со стороны районной власти. Буркову из следкома сообщили, что переслали документы по территориальности, то есть в Тогучинский район. С тех пор молчание. При этом «официальный поддельный документ» продолжает скреплять незаконный вывод земли в интересах коммерческой фирмы. Более того, совсем недавно «СИГ» заполучил остаток того самого беззаконно разделенного участка. «Новая Сибирь» будет следить за развитием событий.

Юрий Тригубович, специально для «НС»