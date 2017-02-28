В Каргате подожгли дом мэра

В Каргате (Новосибирская область) неизвестные подожгли дом Олега Орла. Подозреваемых пока нет. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте поджога были обнаружены следы горючего вещества, похожего на «солярку». Инцидент произошел в ночь на 26 февраля. В момент возгорания в доме не было жены Орла и их старшей дочери (они находились в отъезде).

Огонь потушили за несколько минут. На месте работали две пожарных машины и восемь спасателей. В результате возгорания была повреждена наружная стена дома, общитая сайдингом.

Олег Орел стал мэром Каргата в 2013 году. До этого он возглавлял местное отделение Пенсионного фонда.