Задержанный за грабёж новосибирец нечаянно признался в другом преступлении

Полицейские задержали 50-летнего мужчину. Его подозревают в разбойном нападении. На допросе он обмолвился, что в начале года забрал у неизвестного человека телефон марки iPhone.

Сотрудники правоохранительных органов решили проверить эту информацию.

«Предварительно установлено, что 27 января 2017 года около часа ночи подозреваемый в подъезде жилого дома по улице Кропоткина напал на 31-летнего мужчину и, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, отобрал у него телефон и денежные средства в сумме 2500 рублей», — комментируют обстоятельства дела в ГУ МВД России по НСО.

Январский грабёж полицейские не смогли бы раскрыть, если бы подозреваемый на допросе не рассказал про этот инцидент, поскольку потерпевший не стал писать заявление о преступлении в органы внутренних дел.

Сейчас следователи проверяют, причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям