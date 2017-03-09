Задержанный за грабёж новосибирец нечаянно признался в другом преступлении

Полицейские задержали 50-летнего мужчину. Его подозревают в разбойном нападении. На допросе он обмолвился, что в начале года забрал у неизвестного человека телефон марки iPhone.
Сотрудники правоохранительных органов решили проверить эту информацию.
«Предварительно установлено, что 27 января 2017 года около часа ночи подозреваемый в подъезде жилого дома по улице Кропоткина напал на 31-летнего мужчину и, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, отобрал у него телефон и денежные средства в сумме 2500 рублей», — комментируют обстоятельства дела в ГУ МВД России по НСО.
Январский грабёж полицейские не смогли бы раскрыть, если бы подозреваемый на допросе не рассказал про этот инцидент, поскольку потерпевший не стал писать заявление о преступлении в органы внутренних дел.
Сейчас следователи проверяют, причастен ли мужчина к другим подобным преступлениямcomments powered by HyperComments