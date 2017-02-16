Пенсионера из Верх-Тулы оштрафовали за незаконные полеты в воздухе

Помимо этого мужчину оштрафовали на две тысячи рублей за несанкционированные взлеты.

Житель Верх-Тулы сам собрал самолет. Летом прошлого года он периодически летал на нем над садоводческим некоммерческим товариществом «Овражки». Как выяснилось позже, мужчина не позаботился о безопасности своего устройства. У воздушного судна не было регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности, на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийного маяка тоже не оказалось. Энтузиаст не проходил медицинское обследование, летал без свидетельства пилота.

Суд разрешит пенсионеру летать на самолете только после того, как он устранит все нарушения.