Пенсионера из Верх-Тулы оштрафовали за незаконные полеты в воздухе

Помимо этого мужчину оштрафовали на две тысячи рублей за несанкционированные взлеты.
Житель Верх-Тулы сам собрал самолет. Летом прошлого года он периодически летал на нем над садоводческим некоммерческим товариществом «Овражки». Как выяснилось позже, мужчина не позаботился о безопасности своего устройства. У воздушного судна не было регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности, на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийного маяка тоже не оказалось. Энтузиаст не проходил медицинское обследование, летал без свидетельства пилота.
Суд разрешит пенсионеру летать на самолете только после того, как он устранит все нарушения.comments powered by HyperComments