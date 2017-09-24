Новосибирский театр музыкальной комедии сменил название, но сохранил «основной постулат»

МИНИСТР культуры НСО Игорь Решетников и директор бывшего Новосибирского театра музыкальной комедии Леонид Кипнис провели пресс-конференцию, посвященную открытию 59-го сезона. В предъюбилейный репертуарный год учреждение вступает с новым статусом и планами на постановку трех спектаклей. Воплощением замыслов займется теперь уже Новосибирский музыкальный театр.

О назревшей смене статуса руководство музкомедии заявило в начале мая. Свое решение дирекция театра аргументировала расширением репертуарных границ, что прежнее наименование не отражает. На выбор нового названия был объявлен конкурс: всем желающим предлагалось присылать свои варианты по электронной почте или в группу театра в социальной сети «ВКонтакте». Поклонники коллектива принялись фонтанировать идеями, мечтая увидеть в Центральном парке театр «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ», «Триумф», «Орфей» и даже «Вольный ветер». «Перемена статуса и поиск для названия имени собственного оказались просто национальной забавой, — комментирует Леонид Кипнис. — Кто нам что только ни предлагал. Такого ажиотажа мы не видели уже давно. Народ включился, как будто это национальный вид спорта, а рост продаж заметно повысился. Народ заинтригован, будирован ситуацией и хочет к тому же посмотреть спектакли».

Итоги подвели на старте нынешнего сезона: распоряжением правительства НСО от 12 сентября 2017 года Новосибирский театр музыкальной комедии стал Новосибирским музыкальным театром. «Наш театр приобрел тот статус, которого он долгие годы не то чтобы был лишен, но который имелся на периферии нашего зрительского восприятия, — отмечает Леонид Кипнис. — Мы приобрели тот статус, который для нас только лишь подтвердил тот факт, что мы являемся музыкальным театром. Сменив название, мы дали возможность нашим зрителям точнее ориентироваться в том, что они будут смотреть. Это может быть не только музыкальная комедия, но и трагедия, мюзикл или трагифарс. Многие произведения нашего репертуара имеют сугубо драматическое содержание.

Зритель на них с удовольствием ходит и воспринимает иначе, нежели комедийные постановки. Комедии тоже находят место в нашей афише, но сейчас в репертуаре театра они занимают чуточку периферийное место».

От введения имени собственного в новое название чиновники пока решили отказаться. «Теперь мы — Музыкальный театр, — заявляет министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. — Название театра осталось таким же. Ничего в деятельности театра не изменилось. Просто убрано слово «комедия». Для примера в Сибирском федеральном округе театров музыкальной комедии уже нет. Все театры музыкальной комедии уже давно стали музыкальными. Что же касается имени собственного в названии театра, то это очень сложно. Присвоение имени должно отвечать интересам всех горожан и артистов театра, поэтому пока мы решили просто убрать одно слово».

СМЕНА названия, по словам директора экс-музкомедии, никак не отразится на репертуарной политике театра. «От этого мы не потеряем классику, — утверждает Леонид Кипнис. — Мы по-прежнему будем придерживаться основного постулата, который театр для себя выработал: театр сохраняет традиции и развивается экспериментом. Почти каждый год наряду с мюзиклами мы ставим спектакли классической направленности. И в этом сезоне тоже поставим».

В сезоне 2017—2018 гг. Новосибирский музыкальный театр планирует осуществить постановку трех спектаклей. В декабре назначена премьера нового мюзикла Владимира Баскина «Средство Макропулоса» по фантастической пьесе чешского писателя Карела Чапека. «Это современный музыкальный материал, написанный композитором, который находится в тренде музыкального театра, — рассказывает Леонид Кипнис. — Владимир Баскин очень ценит наш театр, потому что мы являемся флагманом нашего жанра и успешно работаем с современными авторами».

Далее поклонников театра ожидают мюзикл «Моя прекрасная леди» на музыку Фредерика Лоу и театральный ремейк фильма «Римские каникулы». «Мы стараемся развивать нашу композиторскую и драматическую школу, — поясняет директор Новосибирского музыкального театра. — Музыку к спектаклю пишет Андрей Кротов, а сценарий — его жена Нонна Кротова.

Это будет очень любопытное произведение и дополнит наш репертуар тем мелодраматическим окрасом, который всегда присутствовал в наших спектаклях. Как бы то ни было, наша публика всегда любит прийти, поплакать, порыдать и посочувствовать героям».

Еще одно обновление стартовавшего сезона — возведение рядом с основным корпусом театра нового здания, предназначенного для складирования декораций и размещения мастерских. «Мы ничего не вырубаем в Центральном парке, — отмечает министр культуры НСО Игорь Решетников. — Мы ставим новое помещение на месте бывшего открытого складского помещения. Это не капитальное строительство. Это модуль, необходимый для того, чтобы декорации театра больше не хранились на улице и не громоздились на сцене».

Возведение складского помещения — тот компромисс, который может себе позволить местный Минкульт после отмены решения о строительстве нового здания для театра музыкальной комедии «в связи с мировым экономическим кризисом». «В следующем году у театра юбилей, и нужно постепенно приводить в порядок здание, — рассказывает Игорь Решетников. — О строительстве пока речи нет. Этот вопрос не снят с повестки. Мы прорабатываем этот вопрос. Ведем переговоры с Министерством культуры РФ. Строчка в бюджете у нас на всякий случай стоит, вдруг они все-таки подтвердят свое желание, во что мы глубоко верим».

Напомним, в сентябре 2008 года губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский принял решение о строительстве нового здания театра музыкальной комедии. Из областного бюджета было выделено пять миллионов рублей на эскизный проект здания и 25 миллионов рублей — на рабочий. В 2009 году проект строительства нового дома для музыкальной труппы был заморожен. «У нас есть готовый проект, — комментирует сложившуюся ситуацию директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. — Он был завершен и касался того, что рядом с нашим зданием будет построен новый современный театр с двумя залами, мастерскими и складскими помещениями. Строительство планировалось вести в две очереди.

Сначала возведение большого театрально-концертного зала, куда мы могли бы безболезненно перейти после того, как здание будет построено. Затем снос старого помещения. Несмотря на то что мы все время ремонтируем действующее здание и делаем его уютным и красивым, оно как было, так и остается временным сооружением. Это помещение строилось как летний парковый кинотеатр. Стены выложены в полтора кирпича, из-за чего мы постоянно страдаем, практически отсутствует фундамент — под нами нет подвальных помещений, как обычно бывает в подобных сооружениях. Это здание строилось с расчетом на 20 лет, после чего предполагалось возведение нового капитального здания. Мы к этому подходим только сейчас, хотя первый проект по строительству нового здания для театра музыкальной комедии был сделан еще в 1980-х годах.

ЕГО ВЫПОЛНИЛИ архитекторы Михайлов и Скоробогатько. Проект прошел ряд конкурсов и даже получил гран-при. Но, к сожалению, возникла вечная проблема: нам всегда чего-то чуть-чуть не хватает, и это «чуть-чуть» называется деньгами. Та же участь постигла и второй проект. Нам «чуть-чуть» не хватило пяти миллиардов. Когда была обнародована эта цифра, многим она показалась завышенной. Но дело в том, что построить коробку дома недорого, а вот начинить его соответствующим эксклюзивным импортным оборудованием (подчеркиваю, «импортным», потому что в России его не производят) — очень дорого. То есть в бюджет проекта входила не только стоимость постройки здания, но и стоимость сценического оборудования с плунжерами, подъемными установками, светом и звуком. И с этой точки зрения это было очень недорого. В настоящее время мы за счет самостоятельно заработанных средств постепенно приобретаем нужное оборудование. Каждый небольшой аппарат стоит как минимум три миллиона. Если мы хотим иметь в городе хороший большой театр, мы должны понимать, что хороший театр — это дорогой театр».

Пока же разговоры о строительстве нового здания для театра остаются только разговорами, Министерство культуры обещает экс-музкомедии оказать финансовую поддержку в других вопросах. «В этом году мы уделили внимание всем театральным коллективам, в том числе и Новосибирскому музыкальному театру, и будем делать это в дальнейшем. Почему есть желание вкладывать сюда средства? Потому что наш театр очень хорошо зарабатывает сам, а в учреждение, которое очень хорошо работает и выполняет свою главную функцию — приносит нам радость и счастье, естественно, хочется вкладывать средства. В следующем году мы планируем возобновить фестиваль музыкальных театров «Другие берега» и установить в зале музыкального театра новые кресла».

Марина ВЕРЖБИЦКАЯ, «Новая Сибирь»