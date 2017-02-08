Центры по контролю и профилактике заболеваний США создали карту венерических заболеваний. В основу исследования легла статистическая информация распространения «половых» заражений в разных штатах.

Главным эпицентром венерических заболеваний стала Аляска. На втором месте — Луизиана, третья позиция у Северной Каролины. Десятку «опасных» штатов замыкает Алабама.

Исследователи отмечают, что рост венерических заболеваний увеличился после распространения приложений для знакомств Tinder, Grindr и прочих веб-сайтов. Именно там большинство американцев находит себе очередных половых партнеров. Секс без обязательств стал популярен как никогда.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, именно легкодоступная «любовь» увеличил рост венерических заболеваний. Почему в такой ситуации люди не используют средства контрацепции — тоже вопрос, но уже не к жителям США, а к тому же Центру по профилактике заболеваний.

Помимо топографической карты, исследователи также привели статистические данные, из которых выяснилось, что гонорея и хломидия лидируют в рейтинге венерических заболеваний среди жителей США. Коэффициент заражения оценивается примерно на тысячу человек в каждом штате.