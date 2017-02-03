Начался третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре». Теперь «свой» кусок земли сможет получить любой житель России.

Дальний Восток, как и Восточная Сибирь — территории узнаваемые, но не до конца узнанные. Причем не только людям, но и государству. Власть уже давно начала думать, как применить пустующие земли на благо родины. В 2012 году правительство РФ находит выход, создает министерство по развитию Дальнего Востока и поручает ему уж наконец-то придумать что-нибудь такое, что не только привлечет, но и закрепит трудовые ресурсы на этой большой и необъятной территории. Минвостокразвития и предложил в 2016 году ввести закон о «дальневосточном гектаре», согласно которому людям будут бесплатно давать землю, а те, в свою очередь, развивать ее.

Правительству инициатива дальневосточного министерства понравилась, и в 2016 году закон вступил в силу. Правда, реализовывался он в три этапа. Первый и второй прошли еще в прошлом году. Сначала, в июне, только дальневосточникам разрешили получить землю, и то с условием, что обозначенная территория будет находиться только в том районе субъекта РФ ДВФО, в котором они, получатели, зарегистрированы. С октября прошлого года порядок раздачи земель немного изменился. Дальневосточникам разрешили получить кусок земли в любом субъекте ДВФО. Коренной перелом наступил в феврале 2017 – теперь любой совершеннолетний гражданин РФ может подать заявку на получение земли площадью не больше одного гектара (10 000 кв. м.).

Словом, территорию для освоения власти отдают не навсегда. Минимальный срок безвозмездного пользования землей – пять лет. Если человек за это время не начал осваивать участок, то его «гектар» заберут, чтобы отдать кому-нибудь другому. Если же все складывается отлично, на протяжении пяти лет владелец успешно осваивает свой «гектар», власти предлагают ему оформить аренду на этот кусок земли сроком на 49 лет. Тут уже человек сам выбирает, стоит ли оно того. Однако есть еще один нюанс: если «собственник» все-таки решил оформить аренду, а потом захотел быть полноправным владельцем участка, ему придется прожить на арендованной площади ровно десять лет. После истечения этого времени можно официально оформить участок в собственность.

На момент написания этого текста жители Российской Федерации подали 48125заявок на получение «дальневосточного гектара», пока «забрать» территорию в пользование удалось лишь 4442 гражданам.

На сегодняшний день программа заинтересовала в большей степени молодых людей. Согласно статистике официального портала «дальневосточного гектара» «НаДальнийВосток.РФ» после реализации февральского этапа за полутора суток на сайт зашли более 13 тысячи человек, из них 42% посетителей в возрасте 25-43 лет.

Когда закон только вступил в силу, ВЦИОМ провели исследование и опросили жителей РФ на тему бесплатных земель на Дальнем Востоке. 20% респондентов положительно отнеслись к этому нововведению. Из общего количества людей, которым идея понравилась, 31% — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Дальше идет возрастная категория постарше: от 24 до 34 лет — таких набралось 29%.

Совсем необязательно на полученном участке заниматься предпринимательством и фермерством. Гектар могут выделить даже просто для постройки жилого дома. Власти оказывают поддержку гражданам, которые решили переехать на Дальний Восток из других регионов России. Для каждого субъекта РФ помощь разная. Распространяется она сразу в нескольких областях: «жилье», «переезд», «социальные выплаты», «работа» и «свое дело».

Главным критерием успешность переселения, пожалуй, будет сам выбор участка.

«Выбор участка не должен быть спонтанным, хаотичным или под влиянием ажиотажа. Это очень ответственное дело, это право, которое дается вам один раз, и вы должны, прежде чем воспользоваться этим правом, в любом случае исследовать эту территорию, понять, какая там есть инфраструктура, понять, сможете ли вы его освоить и, может быть, даже посчитать, сколько вам будет стоить его освоение, и только тогда уже принимать окончательное решение», — прокомментировал ТАСС Сергей Качаев, заместитель главы Минвостокразвития

От месторасположения участка зависит и деятельность на полученном «гектаре», потому что на определенных территориях появляется ряд ограничений. К примеру, запрещено строить промышленное предприятие или какой-либо склад на участке, возле которого находятся поселения. Если же человек выбрал гектар в лесной зоне, то и деятельность он осуществлять может только связанную с лесным хозяйством.

Согласно статистике министерства по развитию Дальнего Востока, жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского Края, Калининграда и Свердловской области более заинтересованы в получении «дальневосточного гектара», нежели жители других субъектов РФ. Почти все представители перечисленных городов, краев и областей хотят построить на своем «гектаре» жилой дом и начать развивать сельское хозяйство

Светлана Бронникова