Министерство экономического развития не будет поддерживать инициативу Минтруда по снижению льготной ставки по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с 12 до восьми процентов годовых. Такую поправку ведомство предлагало ввести специально для семей с детьми, которым ещё не исполнилось трёх лет.

Снизить процентную ставку Минтруд предложил потому, что при рождении ребенка зарплаты у одного из родителей нет. В таких ситуациях очень сложно брать кредит или «гасить» уже имеющийся. Как правило, семьям с маленькими детьми поддержка государства только на руку.

Однако заместитель министра экономики Николай Подгузов так не считает.

«Субсидирование процентной ставки не поддерживаем, поскольку это довольно затратная бюджетная мера. Из-за этого может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок», — прокомментировал Подгузов отказ поддерживать инициативу Минтруда.

Подгузов уверяет, что в 2017—2018 гг. ставки по ипотечным кредитам будут уменьшаться, поэтому новоиспеченным родители могут не переживать на этот счет. При этом, Минэкономразвития заинтересовало предложение Минстроя: разрешить использовать материнский капитал в счёт погашения кредитов.

Напомним, материнский капитал сегодня можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей или на пенсионные накопления матери. Однако воспользоваться государственной поддержкой можно только спустя три года после рождения ребенка.