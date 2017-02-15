Правительство разрешило детям чиновников учиться за границей

Власть не стала поддерживать законопроект о запрете обучения детей за границей государственных и муниципальных служащих. Согласно этому нововведению, исключение предлагалось внести только для детей, чьи родители-чиновники работают за пределами РФ больше года.

Такую поправку в российское законодательство хотел внести депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин еще в ноябре прошлого года. Представители министерства образования и науки сразу же негативно отозвались о законопроекте. Заявили, что он противоречит праву на получение образования.

Стоит отметить, комиссия по законопроектной деятельности также ссылается на «право образования»: «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование», — говорится в заключении.