Последний транш РФ должна погасить уже этим летом перед Боснией и Герцеговиной. Страна уже несколько десятилетий ждет, когда бывший Советский Союз выплатит ей 125,2 млн долларов.

Как пишут «Известия», в правительстве сообщили, что соглашение о погашении последнего транша уже готово. Необходимо его только подписать. В ближайшие месяцы соглашение должно вступить в законную силу. На прошлой неделе Минфин уже сообщал о том, что долг перед Македонией в размере 60,6 млн долларов также погашен.

Напомним, Босния и Герцеговина, как и Македония, образовалась в результате разделения Югославии. Поэтому страны получили право на истребование части долга бывшего СССР. В свое время Союз остался в должниках перед Югославией в результате торговых взаимоотношений: СССР поставлял этой стране продукцию оборонной промышленности. Югославия, в свою очередь, продавала потребительские товары. В результате чего сформировалась денежная разница в стоимости между экспортом и импортом.

Погашение долга осуществляется за счет средств госбюджета. Минфин в 2017 году для этих целей специально заложил 512,3 млрд рублей.