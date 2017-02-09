Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм про легенду русского рока

Производством картины про Виктора Цоя займется кинокомпания Hype Film. В прокат лента выйдет уже осенью следующего года.

Серебренников решил задействовать в фильме временной промежуток конца 1970-х — начала 1980-х годов. Известному музыканту было тогда восемнадцать лет. Он готовился записывать первый альбом. В то время о нем мало кто знал. Он был бас-гитаристом группы «Палата №6» и пел не на стадионах, а в электричках.

Название фильма еще не утверждено, все рабочие версии создатели держат в секрете. Съемки планируют начать уже в августе 2017 года. Кто исполнит роль легенды советского рока пока тоже неизвестно.

Кирилл Серебренников — известный российский режиссер. Последняя его работа в кино – фильм «Ученик». Картина в прошлом году на Каннском фестивале получила приз Франсуа Шале. Такую награду вручают тем фильмам, которые лучше других смогли показать реалии современного мира.