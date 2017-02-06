Скидочные акции на алкоголь отменят?

По замечанию главы Роспотребнадзора Анны Поповой, специальные предложения на горячительные напитки, по сути, представляют собой рекламу. Как известно, пропагандировать их запрещено законом.

Анна Попова была категорична: «Скидочные акции должны рассматриваться, как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены». Государственная дума готовит законопроект по исключению алкоголя из акций магазинов. По словам депутата нижней палаты парламента Владимира Сысоева, который и предложил внести поправки, из-за скидок на спиртосодержащие напитки растет и спрос на них. Общественная палата согласилась с этим высказыванием чиновника.

В стране с 2009 года указывается минимальная розничная цена на спиртные напитки. Министр финансов постоянно выступает с предложением увеличить эту цифру. В противовес ему действует Министр экономического развития. Он объясняет, что рост цен приведет к обострению проблемы контрафактных напитков.

В «Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ-2016» Новосибирская область занимает 39 место. Годом ранее регион находился на 23 строке этого списка.