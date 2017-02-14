Московский суд арестовал учителя-педофила

Мосгорсуд заочно арестовал бывшего учителя 57-й школы Бориса Меерсона. Его обвиняют в совращении несовершеннолетнего ученика.

Решение о том, что Меерсона необходима заключить под стражу принял Хамовнический суд еще в конце января. Мосгорсуд это решение утвердил 13 февраля. Бывшего учителя решили арестовать на два месяца. Согласно данным портала Meduza, Меерсон находится сейчас в Израиле. Он объявлен в уголовный розыск.

Ему вменяют обвинение за развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. За это ему светит от 7 до 15 лет лишения свободы. Напомним, дело в отношении Бориса Меерсона возбудили осенью прошлого года. Он тогда уже не работал в 57-й школе (57-я школа — одно из самых престижных образовательных учреждений в Москве).

Меерсон преподавал историю. Он уволился из учебного заведения еще в июле прошлого года. По имеющимся данным, на его уход повлияли бывшие ученики, которые провели расследование в отношении бывшего учителя. Он на протяжении нескольких лет состоял в сексуальных отношениях со своими учениками.

Как выяснилось позже, о сексуальных домогательствах ученики хотели рассказать еще в 2005 году, однако тогда руководство школы выпустило «меморандум», в котором запрещалось критиковать учителей.