Накануне журналист издания The New York Times Иван Нечепуренко опубликовал в Twitter пост с фотографией из столовой Министерства иностранных дел. На картинке — котлеты, внешне напоминающие те, что мы привыкли называть «по-киевски». Однако на стоящей рядом с лотком табличкой указано, что это – котлеты по-крымски.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR

— Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017