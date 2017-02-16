Накануне журналист издания The New York Times Иван Нечепуренко опубликовал в Twitter пост с фотографией из столовой Министерства иностранных дел. На картинке — котлеты, внешне напоминающие те, что мы привыкли называть «по-киевски». Однако на стоящей рядом с лотком табличкой указано, что это – котлеты по-крымски.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017

«В российской столовой МИД котлета по-киевски называется котлетой по-крымски» — подписал иллюстрацию Нечепуренко.

Однако после серии публикаций в СМИ под заголовками «МИД переименовал котлету по-киевски в котлету по-крымски» журналист пояснил, что не утверждал, что ведомство сменило название блюда.

Ведомство ответило на пост Нечепуренко. Кроме того, поделилось с ним рецептом.

@INechepurenko Уважаемый Иван, рады расширению горизонта Ваших гастрономических познаний :)) pic.twitter.com/e1NUyjach1 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 15, 2017

А после – даже загрузило видео с разъяснениями повара Алексея, чем отличается котлета по-крымски от котлеты по-киевски. Оказалось, что внутри изделия нет традиционной косточки, так как для приготовления необходимо куриное филе, а не бедро.

@INechepurenko Алексей, повар столовой #МИД России, любезно согласился разъяснить отличия между котлетами "по-киевски" и "по-крымски" pic.twitter.com/J7UwuEgRCE — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 15, 2017

Также Нечепуренко сообщил, что котлета по-киевски была неплохой, а также добавил, что у нее «такой знакомый вкус».