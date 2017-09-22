Co-working — это просто. Это со-трудничество

Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где состоялся запуск нового формата работы в рамках Национальной технологической инициативы

ПЯТАЯ в стране и первая за Уралом коммуникационная площадка «Точка кипения» начала работать на прошлой неделе в Новосибирской области. Участие в запуске нового формата работы в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) приняли губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Дмитрий Песков.

На площадке, расположившейся в технопарке Академгородка, молодые ученые и предприниматели теперь будут обсуждать прорывные технологии в самых разных сферах: от рынка технологий здоровья и долголетия до энергетики и движения по воздуху, земле и морю. А эксперты национального и даже мирового уровня смогут дать им рекомендации в режиме онлайн по продвижению самых востребованных инициатив.

Предполагается, что объединение усилий на заданном направлении поможет органам власти, инновационному бизнесу, вузам города, учреждениям фундаментальной и прикладной науки региона получить взрывной рост взаимовыгодного сотрудничества. Как результат — рождение проектов, наиболее перспективные из которых будут рекомендованы для включения в Дорожные карты НТИ и программу реиндустриализации экономики Новосибирской области, станут драйвером развития экономики не только Сибирского федерального округа, но и всей страны.

Приветствуя участников мероприятия, губернатор Владимир Городецкий напомнил, что сама идея НТИ была заявлена в Новосибирской области на первом международном форуме технологического развития «Технопром-2013». Тогда и стартовала разработка и реализация проекта, направленного на завоевание «рынков будущего» отечественными производителями. Уже 2016 году Новосибирская область вошла в число десяти регионов, которым по итогам конкурса, проведенного Агентством стратегических инициатив, был присвоен статус «Регион НТИ», а Новосибирский государственный университет получил статус «Университет НТИ». Ряд новосибирских проектов уже получил федеральную поддержку. По мнению экспертов АСИ, у Новосибирской области есть все шансы стать одним из регионов-лидеров НТИ.

«Новосибирская область обладает огромным предпринимательским потенциалом, — считает глава региона. — Поэтому Агентство стратегических инициатив видит наш регион опорной точкой развития Национальной технологической инициативы за Уралом. Программа реиндустриализации области также созвучна задачам НТИ.

СОЗДАНИЕ у нас новой современной коммуникационной площадки обеспечит синергетический эффект. Объединение лучших научных и предпринимательских ресурсов позволит более эффективно продуцировать новые идеи, проекты, продукты, определить перспективные направления развития экономики региона. Пусть «Точка кипения» станет плавильным котлом, который даст конкурентоспособные технологии, превратит потенциальные преимущества в реальные точки роста».

По мнению полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, Сибирский федеральный округ — территория регионов с огромным, не раскрытым до конца потенциалом. Но даже среди них Новосибирская область выделяется как крупнейший промышленный, научный и образовательный центр, обладающий таким мощным ресурсом, как талантливая молодежь. Чтобы реализовать этот потенциал, надо создать условия для того, чтобы наука и бизнес могли услышать и помочь друг другу, а молодежь — раскрыться. «Какое будущее мы запланируем, такое и получим. Коворкинг «Точка кипения» — шаг в нужном направлении», — уверен Сергей Меняйло.

Как признал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков, «название «Точка кипения» возникло, потому что это место, где в спорах, конфликтах рождается истина. Здесь пар не уходит в свисток, а приводит в действие паровую машину интеграции усилий. Коворкинги в системе НТИ будут работать в единой информационной системе, совместно безвозмездно продвигая перспективные идеи и продукты.

«Спасибо всем, кто поверил в идею НТИ и позволил Новосибирской области опередить другие регионы. Вы помогаете нам двигаться быстрее. Задача АСИ — помочь тому, чтобы наука и бизнес на местах развивались и двигали вперед друг друга, транслировали свои разработки широкой общественности и успешно привлекали инвесторов, — отметил Дмитрий Песков. — Мы обязаны ответить технологическим вызовам современности и не проиграть эту гонку зарубежным конкурентам».

На этой оптимистической ноте были подписаны несколько соглашений. Основным документом в рамках организации деятельности и развития пространства коллективной работы «Точка кипения. Новосибирск» стало трехстороннее соглашение о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АО «Технопарк новосибирского Академгородка» и Новосибирским государственным университетом.

Как резюмировал во время пресс-подхода губернатор Владимир Городецкий, «Новосибирская область заслуженно завоевала право называться регионом НТИ. Симбиоз мощной науки и очень активного предпринимательского сообщества способствует разработке и воплощению в жизнь массы новаторских идей.

Символично, что такая площадка сверки позиций и выработки прорывных решений, как «Точка кипения», заработала на территории Технопарка новосибирского Академгородка, в котором уже много лет разворачиваются высокотехнологические стартапы, проходят летние и зимние школы для молодых инициативных предпринимателей. Имеющиеся у нас предпосылки и ресурсы позволяют с высокой степенью уверенности утверждать: новосибирская «Точка кипения» поможет создать еще больше проектов, конкурентоспособных не только на российском, но и на мировом рынке».

Дмитрий КАРАСЕВ, «Новая Сибирь»