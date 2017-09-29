Официальные представители Новосибирской области и Республики Беларусь обсудили перспективы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества

Новосибирскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь. И это был действительно деловой визит. Об этом говорит хотя бы то, что большую белорусскую делегацию возглавлял сам премьер-министр республики Андрей Кобяков. То есть не просто дипломатическая поездка, или, как пошутил премьер-министр, не «туристическая», а по-настоящему рабочий визит.

Доказывает это и последняя расширенная встреча членов регионального правительства с белорусской делегацией, на которой и губернатор области Владимир Городецкий, и Андрей Кобяков общим словам о реальных успехах в сотрудничестве уделили буквально несколько слов. Основной разговор был как раз о том, что еще не сделано.

«Где, как мне кажется, мы медленно движемся навстречу друг к другу, так это в производстве наукоемкой, инновационной продукции, — считает, например, Владимир Городецкий. — У нас есть флагманские проекты программы реиндустриализации, но пока они не вызывают должного интереса у белорусских коллег, белорусского бизнеса». По его мнению, предприятия Беларуси должны обязательно заинтересовать такие новосибирские компании, как OCSiAl и АО «СКТБ «Катализатор».

«OCSiAl производит углеродные трубки, и это новое слово в материаловедении. Продукция компании пользуется большим спросом в Европе, но белорусские представители бизнеса, наверное, еще недостаточно информированы о возможных преимуществах этих технологий. Мы также видим большую перспективу и у проекта «СКТБ «Катализатор» по комплексному развитию технологий на базе новейших разработок Института катализа. Создано великолепное производство с сорока мощнейшими европейского уровня лабораториями. Более ста видов катализаторов и адсорбентов сегодня уже изготавливаются, при этом 94 процента продукции идет на экспорт. Это наше преимущество, поэтому мы хотели бы эти наукоемкие, передовые технологии вам шире представить и еще раз найти возможные подходы к взаимодействию по их развитию», — подчеркнул глава региона.

Владимир Городецкий пригласил также белорусских коллег к участию в проводимых в Новосибирске форумах «Технопром» и «Транспорт Сибири».

Андрей Кобяков, в свою очередь, тоже назвал несколько перспективных направлений, по которым, по его мнению, потенциал до конца не раскрыт. «То, что мы сегодня используем, — только частичка тех возможностей, которые у нас есть».

Прежде всего Беларусь может поставлять в Новосибирскую область гораздо больший объем машино- строительной продукции. Как сказал премьер-министр, в республике проведена очень серьезная модернизация производств, появились новые линейки техники, соответствующие мировым стандартам, конкурентоспособные по цене и качеству.

В качестве примера он назвал инновационный гор- электротранспорт — это электробусы и троллейбусы с автономным ходом. «Насколько я знаю, у вас в регионе есть завод по производству литий-ионных батарей, на котором идет ремодернизация. Возможно, мы сможем получить продукт, который могли бы использовать для создания совместного производства».

У новосибирского завода «Сибэлектропривод» и белорусского «БелАЗ-холдинга» давнее и взаимовыгодное сотрудничество. В последние годы основной объем выпуска «Сибэлектро- привода» составляет продукция для карьерного большегрузного автотранспорта. При этом «Сибэлектропривод» — один из важнейших поставщиков «БелАЗа» и, соответственно, белорусский завод — основной потребитель продукции новосибирского. Карьерную технику «БелАЗ» можно считать совместной продукцией, стоимость новосибирских агрегатов в ней составляет 20 процентов. Сейчас она поставляется не только в Россию и страны СНГ, но вышла и на дальнее зарубежье — в Индонезию. На очереди Индия. «При посещении нами завода мы вышли на новую тему, — сообщил премьер-министр. — На возможность создания тяговых двигателей для коммунальной техники и пассажирского транспорта».

Андрей Кобяков сказал, что хорошо информирован о планах новосибирского правительства по развитию регионального АПК, планах масштабной госпрограммы по техперевооружению и закупке современной сельскохозяйственной техники. Поэтому он предложил рассматривать такие белорусские предприятия, как Минский тракторный завод и «Гомсельмаш», в качестве основных поставщиков сельхозтехники в Новосибирскую область. Вся техника, по его словам, соответствует цене, качеству, необходимой урожайности и необходимой производительности труда.

Сотрудничество в аграрном секторе, с точки зрения премьер-министра, может быть и шире. «Мы хорошо продвинулись и можем поделиться опытом по созданию молочно-товарных ферм, поставлять современные доильные залы. У Беларуси неплохие результаты в растениеводстве, племенном животноводстве. У нас создано совместное производство, где мы совместно делаем комбайн, причем с хорошей локализацией для регионов Сибири».

Белорусов удивили достаточно высокие темпы строительства в Новосибирской области, и премьер-министр напомнил, что когда-то существовали планы по строительству в Новосибирске совместного российско-белорусского предприятия по производству лифтов. Почему бы к этому не вернуться и действительно такое предприятие не построить?

Говоря о строительстве, Андрей Кобяков заверил, что ведущие белорусские проектно-строительные организации готовы участвовать в Новосибирске в реализации программ жилищного строительства, в том числе энергоэффективного, проектировании и возведении многопрофильных культурных, спортивных объектов, административных зданий и зданий медицинского назначения, школ и детских садов. А также в дорожном строительстве. Причем белорусская сторона готова прийти сюда со своей самой современной дорожной техникой холдинга «Белавтодор».

Согласен премьер-министр с губернатором области, что необходимо расширять сотрудничество в научно-практической сфере. Здесь большие возможности есть у обеих сторон. Особенно Андрею Кобякову запомнилось посещение Медицинского технопарка, в котором в настоящее время ведется работа над многими перспективными проектами. Такими, как, скажем, системы ранней диагностики онкологических заболеваний, импланты на основе наноструктурированной биокерамики, керамические эндопротезы и т. п.

«Единственное, — уверен премьер-министр, — надо не затягивать с реализацией проектов. Мир устроен так, что не займешь ты место на рынке — займут другие, и потом туда будет очень трудно пробиться».

Созданное в прошлом году совместное новосибирско-белорусское предприятие по модернизации трамваев — ООО «БКМ-Сибирь», которое к концу 2017-го уже планирует выпустить 12 вагонов; сотрудничество между Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина (СибНИА) и Минским заводом гражданской авиации № 407, начало которому положено как раз во время нынешнего визита, Кобяков считает хорошими примерами. Но тут же спрашивает: «А почему раньше-то не делали? Ведь тема буквально «лежала под ногами». Есть огромный парк самолетов Як-40, порядка 150 штук, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Но регионы Крайнего Севера заинтересованы в том, чтобы они летали. И у Минского авиационного завода есть кадры, есть возможности дать самолетам Як-40, Як-42, Як-52 второе дыхание. А у СибНИА есть проекты модернизации этих самолетов».

Новосибирско-белорусский товарооборот по итогам 2017 года составит 225 или чуть больше млн долларов. Андрей Кобяков уверен, что вполне реально надо ставить планку в полмиллиарда. Владимир Городецкий согласился с ним: потенциал включен не полную меру. Поэтому специалистам с той и другой стороны необходимо встречаться и находить наиболее эффективные направления сотрудничества. Это важно для решения вопросов импортозамещения, которые поставлены и в Беларуси, и в России. Это важно с точки зрения взаимного роста экономики, создания новых рабочих мест.

В завершении встречи членов областного правительства с белорусской делегацией протокол по ее итогам подписали губернатор Новосибирская области Владимир Городецкий и премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков. В их присутствии были также подписаны соглашения о стратегическом партнерстве между ООО «Сибэлектропривод» и управляющей компанией «БелАЗ-Холдинг». О намерениях — между некоммерческой организацией «Ассоциация Новосибирскагромаш» и ОАО «Гомсельмаш». О сотрудничестве — между ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина и ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407».

Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО