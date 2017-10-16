В Новосибирске прошелVII Международный форум индустриально-парковых проектов

В НОВОСИБИРСКЕ состоялся VII Международный форум индустриально-парковых проектов, на который съехались представители институтов развития и инвесторы из 37 регионов РФ. Задачей Форума InPark- 2017 стало обсуждение лучших практик: в частности, влияние на развитие индустриальных парков, моногородов и производственных кластеров взаимодействия с органами власти и институтами поддержки.

Как отметил в приветственном слове первый вице-губернатор правительства Новосибирской области Владимир Знатков, благодаря тому, что областная власть сделала серьезные инвестиции в такие проекты, они развиваются и дают бюджетную отдачу.

Благодаря постановлению правительства РФ № 1119 от 30.10.2014 г. «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий» у правительства региона появилась возможность реинвестировать возмещенные затраты в развитие индустриальных парков. В 2015—2016 годах на эти цели из федерального бюджета было получено около 400 миллионов рублей. По итогам 2017—2018 годов ожидается 300 миллионов рублей.

Вместе с тем, хотя правительство РФ стимулирует регионы привлекать инвестиции и создавать новые производства, при расчете суммы дотаций Минфин РФ не учитывает затраты субъектов РФ на поддержку инвесторов. Тогда как жесткая конкуренция за привлечение инвесторов между регионами требует консолидации усилий всех ветвей власти. Например, Законодательное собрание НСО приняло в 2016 году по этому поводу пакет законов, но некоторые из них уже не срабатывают.

«Мы работаем над созданием парков в таких моногородах, как Линево и Горный, — сказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов. — На 2018 год запланирован запуск крупнейшего в России агропромышленного парка «Искитимский» площадью 5,5 тысячи га и «Восточного логистического парка» в Новосибирске. Для снижения нагрузки на областной бюджет наше агентство ориентируется на сотрудничество с частными промышленными парками».

ДИРЕКТОР УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» (ПЛП) Ирина Бокова рассказала, что в результате усилий разных уровней власти в числе резидентов ПЛП оказались как иностранные (итальянский холдинг Arnec), так и транснациональные (кондитерский гигант «Мон’дэлис Русь»), федеральные (Gloria Jeans), и местные («Арматон») бренды. Объем частных инвестиций в проект составил порядка 29 миллиардов рублей. Как следствие, за I полугодие 2017 года резиденты ПЛП заплатили только налогов около 150 миллионов рублей.

«Парковое движение» в России. Институты развития

В начале пленарной сессии заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов сообщил, что его министерство ведет переговоры с представителями промышленности, институтов развития и кредитных учреждений в регионах с целью синхронизации усилий по поддержке промышленных проектов. Если ранее финансировал только Сбербанк РФ, то теперь подключился Евразийский банк.

Интенсивно развивается «парковое движение» в Татарстане, Ульяновской и Калужской областях. Главой Татарстана поставлена задача добиться создания индустриальных парков в каждом муниципальном образовании республики. Мягкий налоговый режим создан для резидентов ИП в Калужской области.

Большую надежду участники форума возлагают на строительство ИП в моногородах. Фонд развития моногородов до 45 процентов своих средств выдает в виде грантов. А остальное — в виде кредитов среднему бизнесу до 1 миллиарда рублей под 5 процентов годовых. Принимаются поручительства «Корпорации МСП». В задачи фонда входит:

софинансирование расходов на строительство инфраструктуры для запуска инвестиционных проектов в моногородах;

формирование и обучение команд для управления данными проектами;

содействие в подготовке и реализации проектов;

выполнение функций проектного офиса.

«На западе России на базе моногородов создано более 20 территорий опережающего развития (ТОР), — порадовал генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов. — Подписано 67 соглашений, из которых к концу 2017 года более 50 процентов будут находиться в стадии финансирования. Теперь мы движемся на восток и на север.

Тренд федеральной поддержки инвестиционной активности регионов усиливается. В этом году в РФ принята приоритетная программа развития моногородов. При этом преимущество индустриальных парков в том, что если какой-то инвестор уходит, другой быстро заполняет его место».

Таким образом, например, владелец московского ГУМа и холдинга Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в 2017 году запустил проект по производству колбасы во Владимирской области.

«При определении мест под проекты фонд ориентируется и на возможности т. н. градообразующих предприятий, — дополнил Илья Кривогов. — Глупо строить новую площадку, если можно сделать реновацию старой. Например, в г. Тольятти индустриальный парк работает в бывших цехах КамАЗа.

Готовьте заявки в фонд, но делайте проект сами. Так вы повысите свои компетенции и примените оптимальные современные подходы. При этом желательно, чтобы были вовлечены все региональные институты развития».

Денис Цуканов отметил, что в регионах происходит переход от индустриальных парков к созданию на их основе кластеров. В 2018 году Минпромторгом РФ будет запущен инструмент их финансовой поддержки. Главное условие, чтобы в кластер входило не менее 10 предприятий, имеющих минимум 20 процентов промышленной кооперации. Удачный пример — импортозамещающий кластер по производству автокомпонентов в Калужской области. Кстати говоря, по развитию кластерного подхода Новосибирская область среди субъектов РФ занимает третье место.

«Наши программы универсальны с акцентом на локализацию производства, — отметил руководитель отдела инструментов промышленной политики Фонда развития промышленности (см. www.frprf.ru) Алексей Марков. — Территориальных предпочтений нет. 27 проектов фонд ведет в моногородах, 12 — в ОЭЗ (особых экономических зонах). В Новосибирской области поддержано 5 проектов. При общем бюджете фонда 176,9 миллиарда рублей кредиты объемом от 50 до 500 миллионов рублей выдаются сроком до 5 лет. Первые три года под 1 процент, последующие — под 3 процента годовых». Приоритеты финансирования определяются программами:

проекты развития;

станкостроение;

лизинговые проекты;

конверсия;

комплектующие изделия.

Из выделенных 44,9 миллиарда рублей 14,9 процента средств приходится на машиностроение, 7 процентов — на медбиофарм, 4,6 процента — на металлургию/металлообработку, 3,8 процента — на электрическое оборудование. В «стоп-лист» фонда входит запрет на финансирование:

строительства и капитального ремонта зданий и сооружений;

научно-исследовательских работ;

приобретения недвижимости;

производства продукции военного назначения;

рефинансирования заемных средств и уплаты процентов по займам.

Запущенный ФРП «Навигатор поддержки ГИСП» (см. gisp.gov.ru) помогает малым и средним предприятиям найти все существующие меры поддержки, на которые может рассчитывать их проект.

И в Новосибирске…

Зам. председателя прави- тельства — министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова представила доклад «Трансфер технологий и локализация производства: кластерный подход». При средней по Сибири территории и несырьевой диверсифицированной экономике в регионе:

19 процентов занимают наука, недвижимость, аренда и предоставление услуг;

18 процентов — промышленность;

17,2 процента — транспорт и связь;

16,9 процента — оптовая и розничная торговля и т. д.

В числе инвестиционных преимуществ региона — 2,77 миллиона человек населения; 128000 зарегистрированных организаций (больше, чем в огромном Красноярском крае); высокая концентрация образовательных, научных организаций и промышленных предприятий; огромный оборот розничной и особенно оптовой (в 2,4 раза больше, чем у розничной) торговли.

Предметом особой гордости областного правительства является научно-производственный кластер «Сибирский наукополис», включающий в себя 250 предприятий из таких отраслей как IT, промышленные биотехнологии, фармацевтика, высокотехнологические медицинские услуги и высокотехнологические медицинские изделия. С 2013 по 2016 год выработка инновационной продукции собственного производства выросла с 6240 миллионов до 17896 миллионов руб., экспорт инновационной продукции — с 330 миллионов до 1610 миллионов руб., выработка на одного работника — с 1,88 миллиона до 2,14 миллиона руб.

Предприятия кластера имеют разветвленные кооперационные связи с десятками научных и промышленных организаций Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Польши, США, Чехии, Швеции и Франции.

Другой пример — новосибирский Академпарк, признанный в 2015 году самым успешным технопарком страны и попавший на обложку доклада Ernst & Young об инновационном потенциале России. Сегодня он включает в себя 8867 сотрудников, 342 резидента и 874 проекта. В биотехнопарке Кольцово — 6 резидентов и 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Медицинский технопарк стоимостью 1,6 миллиарда рублей имеет 239 резидентов. Готовится заявка на государственную поддержку Медицинского промышленного парка. Задача — переход от опытных прототипов к серийным изделиям.

Новые проекты и соглашения

Затем аудитории презентовали пару новых проектов. Первым был представлен проект предприятия IEK. Федеральная промышленная группа, занимающаяся выпуском светотехнической и электротехнической продукции, собралась вложить 483 миллиона рублей в строительство в г. Бердске экструзионного комплекса на 250 новых рабочих мест с выработкой 3,01 миллиона рублей/человека в год. Одним из решающих факторов в выборе региона оказалась быстрота принятия решений в АИР НСО и правительстве Новосибирской области. Там проект рассматривали 1 месяц вместо четырех месяцев, как в Тульской области.

Затем был представлен проект создания в Бердске Технопарка индустриального типа с описанием всех преимуществ крупнейшего в регионе после Новосибирска города-спутника и промышленного центра.

В качестве изюминки на торте прошла церемония подписания трехстороннего соглашения между ГК IEK, АИР НСО и ПЛП Новосибирской области, а также между главой администрации г. Бердска Евгением Шестерниным, генеральным директором УК «Сибирский научно-производственный технопарк» (г. Бердск) Константином Зайцевым и директором ГКУ НСО «Центр регионального развития» Алексеем Низовским.

Как удовлетворенно резюмировал Евгений Шестернин: «Благодарим АИР и правительство Новосибирской области за поддержку. Пора переходить от слов к делу».

В кулуарах

Денис Цуканов: «Развитие реального сектора экономики, повышение его технологического уклада невозможно без создания новых производств. Сибирский федеральный округ входит в стране в тройку лидеров по количеству индустриальных парков. Механизм их поддержки был запущен три года назад постановлением правительства РФ №1115. Постановлением от № 831 от 11.08.2015 года установлены порядок и условия предоставления субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и/или технопарков. Мы надеемся на их ускоренное развитие».

Ольга Молчанова: «Непростая экономическая ситуация требует от органов власти нетрадиционных решений в привлечении инвесторов. Так, в индустриальном парке г. Бердска прави- тельство региона хочет создать максимально удобные условия привлечения промышленных предприятий, чтобы преобразовать его в кластерный проект».

Владимир Никонов, генеральный директор Технопарка новосибирского Академгородка (Академ- парка): «Задачи по развитию промышленных проектов, поставленные правительством, не без трудностей, но реализуются. Большим подспорьем в их реализации и в конкурентной борьбе за инвестиции с другими регионами было бы придание нашим моногородам статуса территорий опережающего развития. Татарстан и Калужская область в значительной степени опираются на возможности ТОР. Нам нужно правильно подготовить документы, проявить напористость и опереться на активность местного бизнеса.

Соответствующая законодательная база в регионе адекватна. Пока нет необходимости плодить новые формы и меры поддержки. Однако есть ряд ограничений не только бюджетного характера. Например, выделяя средства, власть должна быть уверена в их целевом использовании и бюджетном эффекте. Состоятельным должен быть не только проект, но и предприниматель, его реализующий.

В Академпарке не всем инкубируемым проектам удается за три года доказать свою жизнеспособность. Некоторые компании в процессе развития начинают нуждаться в условиях, которые мы не можем предоставить. Однако Академпарк всегда полностью заполнен. Многие его резиденты размещаются на обычных основаниях, работают для рынка, и временных ограничений для их присутствия нет.

Динамично развивается ряд направлений. Так, динамику отрасли информационных технологий подталкивает и то, что развитие цифровой экономики стало общегосударственной задачей. Основательно представлено приборостроение. Биотехнологии занимают меньшую долю, но это тоже очень важный сегмент.

Особенно для нас ценны проекты, которые интенсивно развиваются и имеют шанс быть признанными в международном масштабе. Например, нанотрубки имеют большие перспективы для совершенствования характеристик материалов. Есть резиденты, которые поставляют за рубеж приборы различного назначения…

Стоит упомянуть вклад Академпарка в сотрудничестве с Новосибирским государственным университетом в подготовку нового поколения высокообразованных инженеров и научных работников, способных решать инженерные задачи.

Что касается вектора развития Академпарка, то нам требуется выстроить более тесные взаимоотношения с наукой. Тренд ориентации знаний и научных исследований на коммерческий результат развивается. Нужно только усиливать некоторые направления сотрудничества. Малый бизнес не способен решить все аспекты инновационного развития экономики, поэтому необходима кооперация науки и со средними и крупными предприятиями. Кроме того, стоит упомянуть необходимость совершенствования нашей работы со стартапами, чтобы сделать этот процесс более эффективным, и ряд других задач».

Руководитель АИР г. Новосибирска Сергей Скукин: «Наше агентство в том числе разрабатывало концепцию уже сертифицированного индустриального парка «Экран», делало анализ использования пустующих площадей завода «Сибсельмаш», проект индустриального парка «Кировский» на базе промплощадки завода «Сибэлектротерм».

В результате развиваются проекты, имеющие отношение к замещению подорожавших импортных комплектующих, товаров и технологий, а также локализации производства.

Из историй успеха хотел бы выделить индустриальный парк «Новосиб» в Ленинском районе Новосибирска, заполненный практически на 100 процентов. Его резидент «Унисибмаш» является крупным производителем сельхозтехники — по некоторым видам жаток занимает до 50 процентов отечественного рынка.

В Новосибирске резиденты технопарков за арендную плату на договорной период получают готовую инфраструктуру, находящуюся под контролем управляющей компании, с возможностью масштабирования (увеличения площадей, энергопотребления и т. д.) деятельности.

Задача местных органов власти и институтов развития — стимулировать развитие этих тенденций и помогать инициативным предприятиям, идущим таким путем. Так, областная Программа реиндустриализации является удачной попыткой выделить востребованные направления, способные принести хороший экономический эффект.

Городские и областные власти стараются создать прозрачные и простые условия для привлечения инвестиций в промышленные проекты, сократить бюрократические препоны. Однако средств и законодательного обеспечения пока недостаточно. В большинстве продвинутых в плане инвестиционной привлекательности регионов — Москве, Ленинградской и Калужской областях, Татарстане — на уровне местного законода- тельства приняты акты о поддержке управляющих компаний индустриальных парков.

В связи с экономическими сложностями наши депутаты настороженно относятся к решениям, увеличивающим расходы городского и регионального бюджетов. Поэтому есть поддержка отдельных проектов, а не процесса в целом. Собственникам и инвесторам частных парков надо объединяться и активнее лоббировать общие интересы».

Дмитрий КАРАСЕВ, «Новая Сибирь»