Китай большой — ему видней?

Новосибирская область разрабатывает с КНР «Красный маршрут»

В КОНЦЕ августа при правительстве НСО создана Комиссия по развитию въездного туризма из КНР под руководством первого вице-губернатора Юрия Петухова. Про нюансы, связанные с ее созданием, редакции «НС» поясняет пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области…

— Чем вызван интерес правительства Новосибирской области именно к въездному туризму из Китая?

— Создание комиссии по развитию въездного туризма из КНР связано с реализацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках (далее — Межправительственное соглашение). Это сделано в целях согласования действий исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и заинтересованных организаций в области поддержки и развития российского-китайского туристического обмена.

При грамотном подходе близкая к нам географически КНР с ее огромным населением может дать Новосибирской области большой поток туристов. В рамках вышеуказанного соглашения со стороны граждан КНР уже вырос интерес к поездкам в Россию и, в частности, в Новосибирскую область.

— Кто входит в состав комиссии? Каковы ее приоритеты? Что в первую очередь нуждается в улучшении?

— В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти Новосибирской области, Управления по вопросам иммиграционного контроля Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области, правления НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Контрольно-пропускного пункта «Новосибирск-аэропорт» Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области.

ПРИОРИТЕТНОЙ задачей комиссии является содействие исполнению туристскими организациями, участвующими в осуществлении безвизовых туристических поездок между двумя странами, требований указанного Межправительственного соглашения.

— Какова динамика посещения Новосибирска китайскими туристами за последние три-пять лет? Что их интересует в первую очередь? Насколько город готов к их приему (инфраструктура, гостиницы, питание, гиды-переводчики и т. п.)?

— В рамках реализации Межправительственного соглашения с 7 до 11 выросло число уполномоченных туроператоров. Растет количество туристов, прибывающих из КНР (в 2015 году — 5 464 чел., в 2016 году — 19 801 чел., за семь месяцев 2017 года — 14 611 чел.), при одновременном сокращении числа новосибирских туристов, посещающих КНР (в 2015 году — 6472 чел., в 2016 году — 5347 чел., за семь месяцев 2017 года — 3285 чел.).

Наиболее популярными среди китайских туристов культурными объектами Новосибирска являются: Приход во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского города Новосибирска, Часовня во имя Святого Николая Чудотворца, Новосибирский зоопарк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирский музей железнодорожной техники, центр города и набережная Новосибирска, Академгородок, планетарий и другие достопримечательные места, связанные с социалистическим прошлым.

Большим спросом у китайцев также пользуется шопинг по ювелирным магазинам, торгующим сувенирами, посещение Центрального рынка. В связи с наличием в Новосибирской области большого числа медицинских учреждений высокого уровня (клиника Мешалкина, МНТК, НИИТО и др.) китайские туристы пользуются их услугами в рамках оздоровительного туризма.

В целях повышения готовности города к приему гостей из КНР Министерство экономического развития Новосибирской области в 2016 году организовало и провело для представителей местного турбизнеса семинар по вопросам развития въездного туризма из Китайской Народной Республики, на котором специально рассматривались вопросы качественного и комфортного обслуживания китайских туристов, особенности в общении с ними, их предпочтения в питании и многое другое. На сегодня, например, в аэропорту «Толмачево» расположены указатели на китайском языке, некоторые гостиницы используют меню на китайском языке.

— Как осуществляется взаимодействие с заинтересованными предпринимателями? Есть ли проекты ГЧП (государственно-частного партнерства)? Будет ли осуществляться поддержка и привлечения общественных объединений предпринимателей?

— Комиссия рассматривает вопросы, связанные исключительно с реализацией Межправительственного соглашения его непосредственными участниками (туристскими организациями, прошедшими процедуру согласования). Комиссия ежегодно проводит заседания и направляет актуальную информацию в адрес всех туристских организаций, наделенных полномочиями в сфере реализации Межправительственного соглашения.

В работе комиссии принимают участие представители общественной туристской организации — некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций».

— Перспективы сотрудничества с КНР в области въездного туризма в Новосибирскую область.

— Привлечению китайских туристов в Российскую Федерацию способствует развитие проекта «Красный маршрут». 18 марта 2016 года в Государственной Думе состоялось заседание Социальной платформы партии «Единая Россия» по вопросу организации и проведения «Красного маршрута». Также 26 мая 2016 года в г.Екатеринбурге прошло заседание рабочей группы по реализации Межрегионального туристского проекта «Красный маршрут» в рамках IV Международного туристского форума «Большой Урал-2016». В резолюциях указанных совещаний содержится решение о включении Новосибирской области в число участников межрегионального соглашения по реализации проекта.

Новосибирская область обладает ресурсами и достопримечательностями, отвечающими концепции проекта «Красный маршрут», — монумент вождю Октябрьской революции В. И.Ленину, Дом Ленина, музей С. М.Кирова, Сквер героев революции, музей СССР. В регионе есть ряд туроператоров, способных реализовать данный проект.

Немаловажным подспорьем является наличие регулярного авиасообщения между Новосибирском и Пекином, а в летний период — между Новосибирском и Шанхаем, Урумчи и Гуанчжоу.

Дмитрий КАРАСЕВ, «Новая Сибирь»