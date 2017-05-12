Владимир Городецкий провел первое заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

Как предварил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, «задача сегодняшнего заседания — довести до членов Совета, широкой общественности и средств массовой информации принципы формирования, регламент работы нового совета и рассмотреть план работы на II квартал 2017 года

Создание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий — новый этап диалога между органами власти, экспертным сообществом, представителями общественности и естественных монополий в решении важнейших вопросов почти двух миллионов потребителей региона.

Вопросы стоимости коммунальных платежей и транспортного сообщения очень важны для жителей Сибири. Поскольку инфраструктура естественных монополий достигла уровня критического износа, а игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям, необходимо достичь разумного баланса между т. н. «инвестиционной составляющей» тарифов монополий и возможностями потребителей.

Регулирование тарифов естественных монополий — очень ответственная, тонкая работа, требующая согласования интересов всех сторон. Пока коммунальные тарифы в нашей области самые низкие в Сибирском федеральном округе и одни из самых невысоких в России. Однако необходимо учитывать и то, что правительством РФ взят курс на снижение в данном секторе аварийности и уровня технологических потерь. Его реализация невозможна без осуществления субъектами естественных монополий серьезных инвестиционных программ. Тщательно их изучить и держать целевое расходование ассигнованных на них средств под общественным контролем — задача нового Межотраслевого совета. Поскольку эффективное функционирование нового механизма общественного контроля имеет немалое экономическое и общественно-политическое значение, следует на базе откровенного профессионального диалога (все 18 новоизбранных членов совета являются экспертами в своих областях и имеют немалый опыт общения с естественными монополиями) повысить доверие между обществом и естественными монополиями».

С докладом «Об основных принципах формирования межотраслевого совета» выступил сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области, генеральный директор общественной организации «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» Юрий Бернадский.

По его мнению, в достижении вышеуказанного баланса интересов ключевым аспектом являются задачи экономического и социального развития региона, интересы проживающих в нем граждан. Концепция общественного контроля и работа подобных советов в РФ утверждены распоряжением и соответствующими методическими рекомендациями правительства РФ, Положением «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области» № 10 от 31 января 2017 года.

Выбор кандидатур в члены Совета происходил исходя из опыта и компетенций экспертов, а также с учетом необходимости включения в их перечень представителей:

крупнейших потребителей услуг естественных монополий;

общественных организаций предпринимателей, включая ООО «Деловая Россия» и ООО «ОПОРА России»;

экспертного сообщества;

организаций в сфере защиты прав потребителей, в т. ч. «Общества инвалидов», Союза машиностроителей России», Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов и Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП);

федеральных парламентских партий, представленных в облсовете Новосибирской области. — «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ;

муниципальных образований региона, уполномоченного по правам предпринимателей и Общественной палаты Новосибирской области.

Как доложил министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев, регламент работы совета состоит в участии в разработке и формировании инвестиционных проектов субъектов естественных монополий на территории региона, осуществлении общественного контроля над их реализацией и ценообразованием в данной сфере, обеспечении эффективного взаимодействия органов власти с потребителями естественных монополий.

С этой целью при совете могут быть образованы отраслевые комиссии в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т. п. Соответствующие инвестиционные программы будут перед вынесением на заседание совета рассматриваться специальной рабочей группой из числа представителей заинтересованных ведомств правительства Новосибирской области.

На вопрос из аудитории о том, могут ли подобные заседания быть закрытыми, Игорь Яковлев ответил, что совет является максимально открытым для участия публичным органом. Более того, по наиболее сложным и «резонансным» вопросам может быть инициировано общественное обсуждение. Как отметил Владимир Городецкий, «любое разумное предложение будет рассмотрено. Вносите».

С заключительным докладом «О порядке формирования годового плана работы совета, утверждение графика работы совета на II квартал 2017 года» выступил руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Он сообщил, что целью общественного надзора в данном случае является:

модернизация производственной базы и обеспечение финансовых потребностей на уровне простого воспроизводства;

обеспечение расширенного воспроизводства региона с учетом развития инфраструктурных отраслей;

независимая экспертиза инвестиционных программ и тарифов естественных монополий, включая обоснование инвестиций, оптимизацию заложенных в них технологических решений, проверку достижения заявленных предварительно показателей, контроль за расходованием ассигнованных на эти цели средств.

Вместе с тем ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. То, что субъекты естественных монополий могли направить в инвестиционные проекты из собственной прибыли, составляет лишь малую долю от необходимого уровня.

В результате накопленная с начала 1990-х амортизация близка к нулю, а большая часть оборудования — к 100-процентному износу. Этот вопрос требует решения.

К компетенции совета также относится сфера регулирования цен на социально-значимые товары и услуги, включая стоимость проезда на общественном транспорте. Например, в этом году в результате публичной дискуссии не прошло предложение о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте.

При изучении инвестиционных программ организации предложено руководствоваться оборотами, превышающими 1 миллиард рублей в год. К таким относятся, например, МУП «Горэлектротранспорт», Новосибирский метрополитен, АО «Экспресс-пригород», АО «СИБЭКО», Новосибирский горводоканал и ряд других.

Несмотря на то что ФЗ-135 жестко определяет критерии включения организации в субъекты естественных монополий (например, теплоснабжение к такого рода услугам не относится), совет может вырабатывать собственные подходы и вынести на рассмотрение услуги таких и некоторых других (например, «Почта России») организаций.

Рассмотрение критериев значимости (индексов цен, дефляторов и т. п.) в 2017 году заложит основы для формирования сбалансированных тарифов на 2018 год. Конкретные предложения будут представлены областным департаментом по тарифам в октябре текущего года.

«Мы постараемся максимально охватить инфраструктурные вещи, — резюмировал Владимир Городецкий. — Пока совет будет собираться раз в месяц. Ближайшее заседание в связи с необходимостью скорого обсуждения важных вопросов состоится в конце мая 2017 года. План работы и периодичность будут рассматриваться на каждом новом заседании».

«Хотелось бы попросить всех участников обсуждения терпеливо и последовательно включаться в данную работу. Она должна носить не обвинительный характер. Пусть этими вопросами занимается прокуратура. В наших позициях, оценках должна превалировать гражданская позиция каждого заинтересованного лица», — напутствовал губернатор Новосибирской области.

Дмитрий Карасев, «Новая Сибирь»