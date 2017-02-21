Согласно документам, учреждение будет работать в первую смену. Здание должно вместить 44 класса.

Новосибирские власти заказали строительство нового учебного заведения в Первомайском районе. Они готовы заплатить за него 499,7 млн рублей. При этом 300 млн рублей предоставит федеральный бюджет. Информация об аукционе опубликована на сайте zakupki.gov.ru.

Общая площадь здания составит 15 тыс. кв. м — два учебных блока с библиотекой, санузлами и административными помещениями, блок со столовой и актовым залом на 625 мест и два спортивных блока в еще одной секции. Также в школе установят два пассажирских лифта. Планируется, что работать в учреждении будет 150 человек, из которых 90 — педагоги.

В документах отмечено:

«Общеобразовательная средняя полная школа общей вместимостью 1250 мест будет иметь важное значение для жителей Первомайского района г. Новосибирска, так как создает предпосылки к развитию и улучшению социального обеспечения Первомайского района и Новосибирска в целом».

Итоги аукциона подведут 17 марта. Объект должен быть построен к 31 августа 2018 года.