Проезд в новосибирском метрополитене может подорожать

С таким предложением выступил министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова. По ее словам, этот шаг может решить проблему финансирования строительства подземки.

 «Один из вариантов — это включение инвестиционной составляющей в тариф. Но тогда мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе, но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая», — заявила она.

Однако Молчанова подчеркнула, что такое решение можно принимать единогласно. Она предлагает начать обсуждать этот вопрос, так как за счет государственных средств строить новые станции и пути пока невозможно.

Проблема дальнейшего строительства метрополитена обсуждалась осенью прошлого года. Тогда начальник Новосибиркого метрополитена Андрей Ксензов сообщил, что новые работы начнутся после улучшения финансовой ситуации.

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