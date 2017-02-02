Взятки в Новосибирске дают в основном для того, чтобы скрыть правонарушение или преступление, ускорить какое-нибудь действие, получить что-либо в обход закона.

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги антикоррупционной деятельности прошлого года. Сфера ЖКХ была признана одной из самых нечистых на руку отраслей. Список «грехов» обширен.

«Когда бухгалтер или руководитель управляющих компаний или ТСЖ не выполняют работы, либо делают приписки, а деньги, полученные от жильцов для нужд ЖКХ, присваивают», — поясняет начальник отдела ведомственной статистики и организационно-методического обеспечения прокуратуры НСО Павел Ефремов.

Чаще всего закон нарушают государственный служащие среднего ранга. Миграционная сфера также оставляет желать лучшего. Сотрудники УФМС и полицейские охотно получают деньги в конверте от иностранцев, которые хотят избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. За прошлый год прокуратура выявила 3 746 законодательный нарушений. В 2015 их было на тысячу меньше.

Напомним, получение взятки грозит штрафом в размере до 4 млн рублей или лишением свободы до 15 лет. Человека, который решил дать «на лапу» согласно законодательству оштрафуют либо на сумму в размере до 5 млн рублей, либо лишат свободы также — до 15 лет.