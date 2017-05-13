20-22 июня в Новосибирске пройдет пятый международный форум технологического развития «Технопром».

Пятый международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске 20-22 июня. В пресс-центре ТАСС заместитель губернатора области Анатолий Соболев рассказал журналистам о программе и особенностях предстоящего форума. Он отметил, что за годы своего проведения «Технопром» стал крупнейшей коммуникативной площадкой, местом демонстрации отечественных инновационных достижений. С каждым годом растет число экспертов и участников форума. Если на первом форуме присутствовало полторы тысячи участников, то сейчас эта цифра выросла до шести тысяч.

Главной целью форума, согласно его концепции, станет разработка предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики в условиях «новой промышленной революции», разработка основных направлений развития — цифровизации производства, роботизации, аддитивных технологий, использование умных материалов. «Технопром-2017» пройдет под лозунгом «Делай в России!»

По итогам заседания оргкомитета, который состоялся в марте, его председатель Дмитрий Рогозин предложил сделать упор на проблемах диверсификации оборонной промышленности, реализации потенциала предприятий ОПК для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Значимость диверсификации неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, ориентиры по выпуску гражданской продукции на предприятиях ОПК определены в майских указах 2012 года. Об этом же говорится в госпрограмме развития ОПК и перечне поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию: «С учетом ранее данных поручений обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса, к 2020 году — не менее чем до 17 процентов, к 2025 году — не менее чем до 30 процентов, к 2030 году — не менее чем до 50 процентов».

Надо полагать, что центральным событием обсуждения проблем диверсификации станет на форуме совещание предприятий ОПК с участием Дмитрия Рогозина. Сейчас руководителей всех оборонных предприятий очень интересует вопрос, каким образом в этом процессе будет принимать участие государство. По мнению Анатолия Соболева, здесь нужна отдельная государственная программа, которая бы не просто ставила задачу увеличения доли гражданской продукции, но и решала вопросы участия в программе научно-исследовательских, отраслевых институтов, вопросы модернизации оборонных производств, лоббирования спроса такой продукции. Не секрет, что в СССР существовала программа конверсии, но, как показал опыт, переход на выпуск гражданских товаров зачастую происходил формально, и качество этих товаров существенно уступало западным образцам. Чтобы не превратить программу диверсификации в очередную кампанию без результатов, она должна решать не только задачу импортозамещения, но и ориентироваться на экспорт, на реальную конкуренцию на мировом рынке.

Традиционно в рамках форума состоятся XI Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум «Форсайт новой промышленной революции: вызовы и выгоды». Новое событие — выставка «НТИ ЭКСПО», концепция которой утверждена правительством РФ. Цель выставки — содействие развитию организаций-лидеров шестого технологического уклада. «НТИ ЭКСПО» предполагает презентацию прорывных результатов научной, научно-технологической и инновационной деятельности, содействие в привлечении инвестиций в высокотехнологичную сферу и формирование устойчивого спроса на инновационные продукты. На выставке будут созданы все необходимые условия для эффективных коммуникаций, поиска коммерческих партнеров и инвесторов.

Анатолий Соболев особо подчеркнул, что подготовка к нынешнему «Технопрому» идет уже на основании поручения российского правительства. Иными словами, наша область доказала статус форума как важной площадки, где вырабатываются ключевые государственные решения в сфере технологического развития и управления инновациями. По сути, регион стал флагманом тех перемен, которые сегодня происходят в отечественной научной и производственной сфере.

Поручение правительством было дано в августе, и тогда же в августе началась подготовка к юбилейному форуму. По словам замгубернатора, так будет происходить и впредь, подготовка будет начинаться фактически сразу после завершения очередного форума. И это оправданно, все сложнее становятся его задачи, увеличивается число участников, и это требует более длительной и более серьезной подготовки.

Отдельно в рамках августовского поручения правительства была проведена работа по привлечению международных партнеров форума из числа стран БРИКС, Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза. В итоге при активном участии МИД и Минэкономразвития России, зампредседателя правительства РФ Дмитрия Рогозина Индия согласовала свое участие в качестве страны-партнера, и на «Технопроме-2017» состоится первое заседание комитета по сотрудничеству России и Индии в сфере высоких технологий военного, гражданского и двойного назначения.

«Если говорить о международной составляющей форума в целом, то это прежде всего работа на будущее, — сказал Анатолий Соболев. — В рамках по подготовке «Технопрома-2017» была проведена просто беспрецедентная работа по привлечению зарубежных участников. В ней были задействованы посольства и торговые представительства РФ в зарубежных странах и посольства зарубежных стран в России. Общее количество стран, с которыми сейчас осуществляется взаимодействие, достигло 41».

Среди субъектов РФ партнерами форума станут Республика Татарстан и город федерального значения Севастополь. Замгубернатора уверен, что «привлечение регионов-партнеров будет содействовать обмену опытом между успешными территориями, развитию сотрудничества между научными организациями и высокотехнологичными предприятиями. Наши международные и федеральные связи, безусловно, окажут влияние и на качественный состав экспертов и «Технопрома-2017», и особенно последующих форумов».

Анатолий Соболев рассказал также о структуре программы форума. Впервые на форум отведено три дня. Первый день — «молодежно-образовательный», чего на «Технопроме» до сих пор не было. Целевая аудитория — студенты, молодые ученые-исследователи, технологические предприниматели и инженеры. Формат мероприятий молодежной программы включает в себя тематические лекции, мастер-классы, проблемно-деловые и обучающие игры. В качестве интеллектуальных партнеров «молодежного дня» выступают РАН, «Росатом», Российская венчурная компания, комиссия «Президентской программы подготовки управленческих кадров» и другие структуры.

Второй и третий дни — традиционные. Второй день («стратегический») будет отдан дискуссии по диверсификации российской экономики в условиях «новой промышленной революции», вызовам импортозамещения на традиционных рынках и выходу на внешние рынки высокотехнологичной продукции. Третий день — «рабочий». Его планируется посвятить вопросам реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области как территориальной проекции НПР.

Так как в выступлении заместителя губернатора прозвучала «программа реиндустриализации», журналист «Новой Сибири» не мог не спросить, как соотносятся между собой «Технопром» как программа и программа реиндустриализации. Где они пересекаются?

«Вообще, программа реиндустриализации выросла в том числе и из «Технопрома», — ответил Анатолий Соболев. — Из традиционного обсуждения на форуме трендов «новой промышленной революции», которые проходили с участием мировых и российских экспертов. Благодаря этим обсуждениям идея реиндустриализации так или иначе и начала формироваться в региональном правительстве. На пленарном заседании, которое запланировано на третий день, будет обсуждаться уже масштабирование программы. То есть не программа реиндустриализации Новосибирской области, а все то, что происходит в стране в сфере развитии новых технологий, в формировании «больших деревьев» с точки зрения экономического и технологического лидерства. Так что взаимодействие «Технопрома» и программы рендустриализации, безусловно, есть. Я убежден, что программа реиндустриализации нуждается не только в федеральной финансовой, организационной поддержке, но и научной. Что ежегодное обсуждение программы на «Технопроме» экспертным сообществом для нее очень полезно».

Виктор Черников, «Новая Сибирь»