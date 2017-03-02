Новосибирск стал не первым российским мегаполисом, который столкнулся с необходимостью внедрения платных парковок. Не считая столиц, такие зоны уже действуют в центральных районах Казани и Краснодара, Екатеринбурга и Красноярска. Задача платных парковок – снизить интенсивность автомобильного движения и стихийной парковки в центре, повысить общую культуру дорожного движения и подтолкнуть людей пользоваться общественным транспортом для поездок на работу, что благоприятно сказывается на городской экологии.

Кроме того, концепция платных парковок предполагает, что, приехав в центр, человек всегда без проблем найдет свободное место для парковки, без риска, что автомобиль заберут на штрафстоянку. Для пешеходов это означает, что автолюбители перестанут парковаться на тротуарах и газонах, тогда как для сами участники дорожного движения обратят внимание, что на центральных улицах стало в целом свободнее. Это – способ борьбы с активным использованием автомобилей, естественный для всех больших городов.

«Ограничение использования автомобилей в центре – это логика всех развитых городов мира, – сообщил доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин. – В Новосибирске, по сравнению с уровнем автомобилизации, очень высока интенсивность пользования автомобилями. На 1000 новосибирцев приходится около 350 автомобилей (и это число в будущем может вырасти вдвое), при этом, уже сегодня дорожная сеть едва справляется с имеющимся трафиком. И внедрение платных парковок в центре – это способ регулировать автомобилепользование. В городах, где такие системы реализованы, не возникает проблем перегруженности центра автомобилями».

С целью понять, какие настроения в городе по поводу этой инициативы, «Новая Сибирь» обратилась к ряду известных участников общественной дискуссии и сделала неожиданные выводы.

Настроения в обществе

Как убежден председатель Новосибирского комитета по защите прав пассажиров и пешеходов, руководитель аналитического отдела сайта «Тайги.инфо», член Общественной палаты НСО Алексей Мазур, внедрение платных парковок будет полезно для города, даже с учетом споров, которые они могут вызвать: «Центральные улицы заняты припаркованными автомобилями по принципу «кто раньше встал – того и тапки». Место занимают автомобили, которые мешают другим автомобилистам и пешеходам. У нас забиты дворы и тротуары, у нас машины стоят на газонах и паркуются на дороге в два ряда. Вообще-то говоря, это ненормально».

Как рассказал г-н Мазур, из-за того, что в центре сложно припарковаться, он сам перестал приезжать туда на автомобиле: «Если человек приехал в центр города, он должен иметь возможность посетить несколько мест и провести несколько встреч. Сделать это на автомобиле почти невозможно – припарковаться в центре нереально. Поэтому, например, я, на машине в центр города не приезжаю – не хочу парковаться на тротуарах и газонах. Но многие другие – хотят», – поделился мнением Алексей Мазур.

По мнению общественника, вопрос платных парковок касается пригодности центра города для жизни – как деловой, так и обычной. «Я за то, чтобы вводить это новшество поэтапно, а не на весь город сразу. Нужно постепенно переводить в режим платных парковок одну улицу за другой. Я за такой подход», – подчеркнул г-н Мазур. Он также отметил, что отношение к платным парковкам в городе неоднородно.

«У новосибирской общественности нет единого мнения по поводу платных парковок. Общественность автомобильная – скорее против, чем за. Люди, которые хотят сделать жизнь в городе более цивилизованной, как и большинство пешеходов, скорее поддерживает эту инициативу. То есть, в обществе есть некий раскол по этому поводу», – сообщил эксперт.

Однако, вопреки ожиданиям, городские общественные силы не продемонстрировали какого-либо раскола по признаку отношения к платным парковкам. Так, например, внедрение этой концепции поддерживают даже общественники от автомобилистов. «Идея организовать платные парковки – правильная, – считает руководитель новосибирского отделения Федерациии автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков. – Мы – за то, чтобы были платные парковочные пространства. Это назрело давным-давно. Нужна была политическая воля городской власти – и сегодня она проявляется. Остаются вопросы к реализации».

Сергей Ягупов, «Новая Сибирь»

Продолжение читайте в свежем выпуске газеты «Новая Сибирь», который выйдет 3 марта 2017 года.