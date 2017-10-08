ОЧЕРЕДНЫЕ публичные слушания правоприменительной практики Новосибирского УФАС, проведенные в рамках политики повышения открытости контрольно-надзорных органов, были призваны убедить представителей прессы — служба государевых антимонопольщиков не видна только на первый взгляд…

Как отметил в приветственном слове руководитель Новосибирского УФАС России Сергей Гаврилов, «мы не вмешиваемся в отношения хозяйствующих субъектов друг с другом и с органами власти. Основная наша функция — защита конкуренции в соответствии с законами №№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 147-ФЗ «О естественных монополиях», 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», 44-ФЗ «О контрактной системе…», 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и 38-ФЗ «О рекламе».

«Сегодня все сферы экономической деятельности подлежат антимонопольному регулированию, а слово «конкуренция» звучит на всех уровнях власти, — подчеркнул руководитель Новосибирского УФАС. — При нашем управлении работает Общественный консультативный совет, а ряд крупных предприятий активно учатся работать так, чтобы не нарушать антимонопольное законодательство.

Заместитель руководителя управления — начальник отдела рекламы Ирина Волохина поведала о контроле УФАС в сфере рекламы. В соответствии с законом информация об определенном объекте, ориентированная на продвижение его на рынке, а также на формирование, поддержание интереса у неопределенного круга лиц, является рекламой.

При этом текущее законодательство запрещает рекламу недобросовестную, недостоверную, вводящую потребителей в заблуждение и неэтичную. Если в первых двух случаях за последние два года, например, количество обращений в УФАС по поводу SMS-рассылок снизилось в несколько раз (в 2015 году — 72 дела, в 2016 году — 24 дела, за 9 месяцев 2017 года — 18 дел), то количество дел по нарушению общих требований закона к добросовестности, достоверности, пристойности и указанию достоверных данных осталось практически без изменений. Ведь сообщение потребителям, например, недобросовестных и недостоверных сведений дает рекламодателю необоснованное конкурентное преимущество. И, соответственно, является ненадлежащей рекламой.

КАК явствует из опыта УФАС, утверждение «Первая нормальная парикмахерская» должно содержать реальное подтверждение утверждениям в превосходной степени. А также содержит некорректное сравнение с деятельностью других организаций на данном рынке.

Также вызвала интерес УФАС реклама «Финансовой компании № 1 в Новосибирске» без ссылок на объяснение, почему это так. В результате расследования оказалось, что данная компания действительно проводила соцопрос, показавший, что она является первой по узнаваемости в нашем городе. Если бы ссылки на эти данные были приведены в рекламе, претензий УФАС бы не возникло. Достаточно было указать в рекламе «Финансовая компания № 1 по результатам опроса…». Тогда как, например, обобщенная информация об алкоголе или табаке без указания торгового наименования, бренда или производителя рекламой не является.

Кроме того, в рамках неэтичной рекламы законодательство запрещает бранные слова, непристойные и оскорбительные фразы, сравнения и выражения в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

В 2016 году рассматривалось два таких дела. Достаточно упомянуть рекламу «При заказе сруба до 31.12.2016 года СОСНУ в подарок», сопровождавшуюся картинкой вульгарно одетой девушки в непристойной позе. В результате чего остается неясным, является ли это рекламой строительной фирмы либо интимных услуг. Для оценки данного случая на сайте УФАС проводился соцопрос. Он показал, что более 60 процентов из 4000 участников посчитало размещение подобного рода рекламы неуместным в местах, доступных для просмотра детьми. По мнению УФАС, для признания рекламы непристойной достаточно признание ее таковой достаточным количеством опрошенных людей. «Пострадавшая» компания обращалась в суд с апелляцией, но в судах двух инстанций проиграла дело. В 2017 году на рассмотрении находятся 7 такого рода заявлений, а дел пока нет.

Кроме того, не допускается реклама, в тексте которой отсутствует существенная информация о товаре, либо она приведена мелким, нечитабельным шрифтом. В этих случаях она считается отсутствующей. При этом штрафы УФАС за подобные нарушения находятся в диапазоне 1000 — 2500 рублей для граждан и 100000 — 500000 — для юридических лиц.

«Проводится ли УФАС оценка рекламы в соцсетях? — спросил Константин Шустров из ЮК «Юридическая практика». — Там много рекламы в превосходной степени и порнографического характера». По словам Ирины Волохиной, «далеко не вся размещенная там информация является рекламной. Если это официальный сайт, блог производителя товара, исполнителя услуг, однозначно — нет. Специально мы соцсети не мониторим, работаем по заявлениям. Пока прецедентов признания информации в соцсетях рекламой нет».

На вопрос, необходимо ли указывать в рекламе услуг сведения о лицензиях, последовал следующий ответ: «Действующий закон таких требований не содержит. Достаточно того, чтобы такие лицензии у рекламодателя в принципе были».

Комплаенс и с чем его едят

Как сообщила региональный юрист Департамента коммерческого права и судебной практики ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Евгения Фомина, такое понятие, как антимонопольный комплаенс, или нормы соблюдения антимонопольного законодательства компаниями, было внесено в Госдуму в 2016 году, однако пока не рассматривалось. ФАС разработаны соответствующие методические рекомендации для компаний, участвующих в конкурсах на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, и участвующих в гособоронзаказе. Хотя текущими требованиями закона это не предусмотрено, соответствующие внутренние локальные акты внедрили в инициативном порядке ПАО «МТС», «Сибур Холдинг», «Уралкалий», «Пивоваренная компания «Балтика». Как показал анализ практики российских дочерних компаний LG, HP, Apple и ряда других, их антимонопольный комплаенс калькирован с западных антимонопольных процедур и не учитывает особенности российского законодательства и ментальности российского бизнеса. В частности, в 135-ФЗ «О защите конкуренции» введены новые требования.

О нашей торговле

Начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Новосибирского УФАС России Светлана Князькова поведала об основных изменениях законодательства в сфере торговой деятельности. Согласно ч. 6 ст. 1 ФЗ № 381-ФЗ установленные главой 3 Закона о торговле антимонопольные правила, требования, запреты на действия (бездействие) хозяйствующих субъектов распространяются также на действия (бездействие) лиц, входящих с ними в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Совокупный размер вознаграждения за размещение товара на полке розничной сети не может превышать 5 процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

Торговым сетям и поставщикам отныне запрещается:

1) создавать дискриминационные условия;

2) создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов;

3) нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования;

4) навязывать контрагенту:

а) условия о запрете на заключение договоров поставки продовольственных товаров с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность, а также с другими хозяйствующими субъектами на аналогичных или иных условиях;

б) условия об ответственности за неисполнение обязательства хозяйствующего субъекта о поставках продовольственных товаров на более выгодных условиях, чем условия для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность;

в) условия о предоставлении хозяйствующим субъектом контрагенту сведений о заключаемых данным хозяйствующим субъектом договорах с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность;

г) условия о снижении хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, их цены до уровня, который при условии установления торговой надбавки (наценки) к их цене не превысит минимальную цену таких товаров при их продаже хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность;

д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации;

е) иные условия, не относящиеся к предмету договора и (или) содержащие существенные признаки условий, предусмотренных подпунктами «а» — «д» настоящего пункта;

5) заключать между собой для осуществления торговой деятельности договор, по которому товар передается для реализации третьему лицу без перехода к такому лицу права собственности на товар, в том числе договор комиссии, договор поручения, агентский договор или смешанный договор, содержащий элементы одного или всех указанных договоров, за исключением заключения указанных договоров внутри одной группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», и (или) заключения указанных договоров между хозяйствующими субъектами, образующими торговую сеть, либо исполнять (реализовывать) такие договоры.

Новосибирским УФАС России во исполнение поручения ФАС России проведены проверочные мероприятия в отношении 12 торговых сетей и нескольких крупных поставщиков. При этом выявлены следующие основные нарушения:

несоблюдение сроков оплаты продовольственных товаров, установленных частью 7 статьи 9 Закона о торговле;

несоблюдение порядка и условий выплаты вознаграждения, выплачиваемого торговой сети в связи с приобретением определенного количества продовольственных товаров у поставщика, закрепленных частями 4, 5 статьи 9 Закона о торговле;

не размещение на сайте информации об условиях отбора контрагентов для заключения договора поставки и о существенных условиях такого договора, что предусмотрено ч. 1, 2 статьи 9 Закона о торговле.

Нюансы

По фактам выявленных нарушений возбуждено 18 административных дел. При этом, согласно 316-ФЗ:

административное наказание в виде штрафа заменяется предупреждением лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

в случаях, когда назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;

административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 — 14.33, 19.3, 19.5, 19.51, 19.6, 19.8 — 19.82, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30 и 19.33 настоящего кодекса;

в случае замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение дополнительное административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей раздела II настоящего кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, не применяется.

После чего служба с красноречивым сокращением ФАС устами своей «дочки» — Новосибирского УФАС — сказало аудитории: «Спасибо за внимание». Ключевое слово всем понятно?

Дмитрий КАРАСЕВ, «Новая Сибирь»