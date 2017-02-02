Власти отсудили у «вредного» завода 980 тысяч рублей

Из-за деятельности Гусинобродского кирпичного завода страдает окруждающая среда. От предприятия слишком много выбросов, которые загрязняют атмосферный воздух и водные объекты. Выплачивать компенсацию в размере 980 тысяч рублей за свою деятельность завод отказался. Властям удалось отсудить эти деньги.

Кирпичный завод расположен в селе Гусиный Брод — это 14 километров города. Как раз возле Октрябрьского района. Согласно законодательству, все предприятия, чья деятельность наносит ущерб окружающей среде, обязана выплачивать государству определенную сумму денег через департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу.

В 2015 году руководство завода эти обязательства исполнять отказалось. Именно поэтому власти решили получить деньги через суд.