Информация для тех, кому надо срочно купить маленький свечной заводик, стадо коров или пару-тройку магазинов.

Пресс-конференцию в Сибирском банке Сбербанка России, которая прошла 1 марта, вполне можно было бы считать обычной и деловой. На самом деле в каком-то плане ее надо считать сенсационной. Во-первых, основным спикером на ней была зампред Сибирского банка Татьяна Ивановна Черникова, которая когда-то уже была зампредом в Новосибирске, потом в этом статусе возглавляла Алтайское отделение банка, два года назад вернулась, но с новосибирской прессой встретилась первый раз. Во-вторых, тема пресс-конференции была обозначена как «Реализация проблемных активов». До сих пор эта тема в банках была под определенным «табу», и все комментарии для журналистов об этом зачастую ограничивались ссылкой на коммерческую тайну. Такая закрытость не лучшим образом сказывалась и на бизнесе, давала повод рыночным игрокам утверждать, что раз процесс продажи активов в банке не очень прозрачен — значит, что-то там не просто так.

Как рассказала журналистам Татьяна Черникова, до сегодняшнего дня работа с проблемными («больными») активами шла по такой схеме. Принудительное взыскание задолженности осуществлялось через процедуру банкротства, исполнительное производство, внесудебную реализацию (когда такая возможность была заложена в договор между банком и клиентом) и механизм цессии (передачу права требования долга третьим лицам).

Поиск покупателей происходил через «витрину залогов» — lot-online.ru Российского аукционного дома (РАД). Стоит подчеркнуть, что это наиболее посещаемый российский сайт в категории «Товары и услуги», он занимает третье место в списке самых дорогих компаний Рунета, ежемесячная аудитория сайта — 35 млн пользователей.

Далее поиск шел через «организаторов торгов», то есть специализированные организации, имеющие аккредитацию при Сбербанке либо имеющие договор с Федеральной службой судебных приставов.

И наконец, через «реализаторов», конкретных, специально обученных специалистов Сбербанка, которые непосредственно «взаимодействуют с внешними контрагентами-партнерами и покупателями».

Что Сбербанком было продано в прошлом году. «Физиков» мы трогать не будем, остановимся на «юриках». 42 процента — это имущество предприятий, приблизительно на миллиард. Коммерческая недвижимость — 42 процента, тоже приблизительно миллиард. 9 процентов — недвижимость (230 млн), 7 процентов — автотранспорт и оборудование (170 млн), 2 процента — сельхозживотные (50 млн).

В принципе, рано или поздно все реализуется. Но что не устраивает банк? Банк не устраивает слово «поздно». Нередко процесс затягивается на полтора-два года. Пока же активы висят на балансе банка, они тянут расходы. Деньги — это не только «сколько», но это и то «как можно быстро эти деньги вернуть».

Второе — это «высокая себестоимость каналов продаж». Это понятно. Чем больше посредников, тем дольше процесс, тем меньше «маржа». Почему интернет-торговля делает и, в конце концов, сделает обычную торговлю? Потому что она эффективнее.

Сюда же можно включить следующие недовольство: «узкий охват аудитории потенциальных покупателей риэлтерскими агентствами» и «низкая эффективность наружной рекламы». Опять понятно. Предложение о продаже через тот или иной ресурс должны увидеть все, чтобы один процент заинтересованных пришел и купил. Все — неинтересны, интересен как раз этот один процент.

Сибирский банк Сбербанка дотошным образом проанализировал, кто покупает. Выяснилось, что это профессиональные инвесторы, то есть профессиональные рыночные игроки. А что такое игрок? Он должен видеть карты на руках. То есть он должен иметь доступ к информации об активах, интересных именно для его бизнеса. Он должен адресно видеть все предложения, которые позволили бы ему максимально быстро принимать управленческие решения. Понятно, что цена должна быть рыночной, то есть реальной. По крайней мере, не выше рынка. При этом условной «налички» на покупку интересного ресурса в данный момент у такого игрока может и не быть, поэтому, если вы добросовестный заемщик, банк берет на себя обязанность еще на данную покупку вас и прокредитовать. Либо вам сообщат точные сроки реализации объекта, чтобы вы к этому моменту успели накопить необходимый капитал.

Что в этой связи нас ожидает нового? Начнем с каналов продаж. Первым делом к этому хорошему делу будет более плотно подключено АО «РАД». Но, как сказал директор управления по работе с проблемными активами юрлиц банка Алексей Бондарев, РАД специализируется на торгах, современным же предпринимателям более интересны мобильные сервисы. Именно такие новые сервисы Сбербанк и предлагает. Это интернет-онлайн-площадка «ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ЦНС) — портал domclick.ru. Об эффективности ресурса говорит хотя бы то, что он сотрудничает с более чем десятью тысячами риэлторов по всей России. Далее идет Avito, которое, как известно, входит в ТОП-10 сайтов Рунета. На этом ресурсе Сбербанком был создан интернет-магазин. В последнее время в нашу жизнь, в том числе в бизнес, очень активно входят так называемые чат-боты, которые позволяют по заданным критериям осуществлять поиск информации в базах данных. Именно по этой технологии банком был разработан Сбербот, который работает на Тelegram и который можно запустить с любого мобильного устройства. После этого все обновления по продаже залоговой коммерческой недвижимости будут приходить на ваш телефон автоматически, и вы вряд ли уже пропустите что-то интересное.

Вернемся к «почти сенсационности» этой пресс-конференции. Не знаем, сам ли Сбербанк все это придумал или это приказ правительства, или просто таковы текущие тенденции. Однако, судя по всему, ни государство, ни банки больше не намерены церемониться с неплательщиками. Теперь фактически ничто не будет реструктуризировано и уж тем более прощено. Все будет продано. Эдакий американский вариант: имущество должно быть в руках только эффективного собственника. Это касается не только бизнеса. Если вы просто частный обыватель, но не можете платить ипотеку, ваша квартира также уйдет более эффективному частному собственнику. Иными словами, если вспомнить знаменитый фильм Анджея Вайды — все на продажу.

Активно начал продавать залоги не только Сбербанк. РАД, хоть и дочка Сбербанка, но работает со всеми банками, со всеми коммерческими организациями и государственными структурами. И, по словам директора новосибирского филиала аукционного дома Любови Колтаковой и руководителя проектов Юлии Кольцовой, сегодня в продажах залогов активизировалась все банки — и государственные. и частные.

Иногда случаются такие варианты, что бывший неэффективный собственник пытается выкупить свое заложенное в банке имущество через аффилированные лица. Как правило, это выгоднее, чем отдавать кредит. И, как правило, банки, чтобы клиентов не поважать, подобные сделки пресекают на корню. Лучше продать дешевле эффективному собственнику, чем дороже, но неэффективному и недобросовестному. «Новую Сибирь» интересовало, сохранится ли этот принцип, если залоги будут продаваться через аукционный дом? Как сказали и Татьяна Черникова, и Юлия Кольцова, принцип сохранится.

То, что «все на продажу» — это тенденция, подтверждает и массированная приватизация. «РАД, кстати, занимается прежде всего этим, и вот Любовь Колтакова сообщила журналистам, что уже в марте на рынок будут «выброшены» такие госпредприятия, как Новосибирский аффинажный завод и издательство «Советская Сибирь». Начальная цена по аффинажке 880 млн рублей, по «Совсибири» — 890 млн.

Все объяснимо — государству срочно нужны деньги. Новости о продаже аффинажки и «Совсибири» еще недавно стали бы сенсацией, сегодня это момент проходной. Раньше, господа, надо было продавать, где-то в тучные 2006—2007. Но тут уже явно не до жиру, хотя бы, как говорится, «шерсти клок».

Виктор Черников